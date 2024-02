Bolaños evita condenar el ataque de Ribera al juez de 'Tsunami Democràtic' pero reitera que defiende a los jueces

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha evitado este martes condenar de forma explícita las declaraciones que hizo el pasado enero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, contra el juez de la Audiencia Nacional que investiga los disturbios de 'Tsunami Democràtic', aunque ha reiterado su apoyo a los jueces. "Por supuesto que el Gobierno, y desde luego el ministro de Justicia, respalda la independencia, la profesionalidad y el rigor de los jueces y magistrados en nuestro país. Sin ningún tipo y sin ningún género de dudas", ha asegurado durante el Pleno del Senado en respuesta a la senadora del PP María José Pardo Pumar. La dirigente 'popular' ha recordado las declaraciones de Ribera, que criticó que el magistrado tuviera "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles"; ello después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 --el juez Manuel García Castellón-- insistiera en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo. Aquel mismo día, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó por unanimidad su "rotundo rechazo" a las críticas de Ribera al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial" y reclamó "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia". Este martes, ante la pregunta del PP, Bolaños se ha limitado a insistir en que ya ha defendido a los jueces en ocasiones anteriores, tanto en el Senado como en el Congreso. "Siempre digo lo mismo, lamento no ser muy original", ha dicho. El titular de Justicia, que no ha mencionado a Ribera en su turno de palabra, ha asegurado que existe "una diferencia abismal con lo que pasaba no hace tanto tiempo" en el Ejecutivo. "Ustedes recordarán que con otros gobiernos se fabricaban pruebas falsas contra adversarios políticos, se generaban procedimientos judiciales por tanto que eran falsos, decía que se podría controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás", ha apuntado para luego defender que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que hace es "trabajar por la independencia y la imparcialidad de los jueces". PP LE ACUSA DE ASUMIR EL DISCURSO INDEPENDENTISTA La senadora del PP también ha hecho referencia al hecho de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, respaldara las críticas de Ribera al juez. Bolaños tampoco se ha pronunciado sobre este extremo. En el marco de su intervención, Pardo Pumar ha afeado al ministro de Justicia que en diciembre de 2023 afirmara que iba a "trabajar por el prestigio de los jueces ante cualquier ataque" y que en enero la ministra Ribera señalara a García Castellón. "Es evidente que esto es totalmente contradictorio a lo que hacen los miembros de su Gobierno", ha recalcado. Al margen, la dirigente 'popular' ha acusado a Bolaños de asumir "al cien por cien" el "discurso de sus socios independentistas", ese que "niega la imparcialidad de los jueces a su conveniencia", ha precisado. "Es que llegan directamente desde el Gobierno a señalar con nombres y apellidos a los jueces", ha criticado la senadora para luego pedir al ministro que defienda a los jueces "de una vez por todas". BOLAÑOS INSISTE EN QUE NO VE TERRORISMO EN EL 'PROCÉS' Asimismo, Pardo Pumar ha reprochado a Bolaños que se "invente" que hay "un terrorismo bueno y un terrorismo malo". "¿De verdad, señor Ministro? ¿Hay un terrorismo bueno? Ilústrenos y díganos cuál es ese terrorismo", ha dicho al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de legislar "a la carta" para "cubrir las necesidades de sus socios" y que ha recordado al ministro el resultado electoral en Galicia del pasado domingo. El ministro le ha contestado: "Si ustedes creen que hubo terrorismo en el proceso independentista, imagino que lo pensarán igual, en privado y en público. Bueno, pues mire, yo le tengo que decir con toda solemnidad que yo pienso lo mismo que el señor (Alberto Núñez) Feijóo, que no hubo".