BNG achaca su ascenso a haberse mantenido en "clave gallega" y culpa a PSOE y Sumar de haber "españolizado" la campaña

El diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego, achaca la subida de su partido en los comicios gallegos, que ha pasado de 19 a 25 escaños, a que se mantuvieron en "clave gallega" frente a la campaña "españolizada" llevada a cabo por parte del PSOE y Sumar con la presencia constante de sus líderes y ministros. Durante una rueda de prensa este martes en el Congreso, Rego se ha mostrado convencido de que la ciudadanía en Galicia votó en "clave gallega" a pesar de que el PSOE y Sumar optasen por "españolizar" la campaña de las elecciones autonómicas con la presencia permanente de sus líderes y ministros, y ha reivindicado que, en contraposición, el BNG trasladó sus propuestas optando por una campaña "tranquila y en positivo". Aunque el portavoz gallego también ha acusado al PP de hacer un "esfuerzo extraordinario" para introducir en la campaña gallega elementos que no tienen que ver con Galicia. A su juicio, esta estrategia se debe a que no eran "capaces de defender su gestión" y ante esto "no faltó ninguno de los comodines habituales del Partido Popular", ha reprochado. LAS INTERPRETACIONES EN CLAVE NACIONAL SALEN DE MADRID Según el portavoz, los "medios publicados en Madrid" se dedican a hacer valoraciones "que no tienen nada que ver" con la realidad de Galicia y por tanto le sorprende que se hagan "debates" sobre el resultado de estos comicios con "poco conocimiento de la realidad". "Es de ahí de donde salen esas interpretaciones en clave estatal que no tienen nada que ver con nosotros", ha afeado. Además, al ser preguntado por el posible trasvase de votantes del PSOE a su formación después de que los socialistas hayan obtenido su peor resultado en Galicia pasando de 14 a 9 escaños con respecto al año 2020. Rego ha explicado que el PSOE perdió 45.000 votos, mientras que el BNG ganó 155.000 votos, por lo tanto, dice que hay una diferencia de más de 100.000 votos que "de forma clara no vinieron de los votantes anteriores del Partido Socialista".