Batet (Junts) pide a Aragonès un cambio de rumbo de la gestión de la sequía y celebrar una cumbre

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, un cambio de rumbo en la gestión de la sequía, en fondo y formas, y que celebre una segunda cumbre del agua para hacer un seguimiento de la situación. "Le pedimos una cumbre de país. Ante un problema de país se necesitan soluciones de país. No sirve ponerse de perfil y que la solución venga desde Madrid", ha destacado en su intervención en el pleno monográfico sobre cambio climático y sequía que se celebra en el Parlament. Según Batet, se debe actuar con "responsabilidad y compromiso" como, a su juicio, se hizo durante los gobiernos de Carles Puigdemont y de Quim Torra en la Generalitat cuando se aprobó la Ley del Cambio Climático en 2017 y el primer plan de sequía en 2020, entre otras acciones. También ha apelado al Govern a "abandonar la confrontación para fomentar la cooperación entre administraciones, entre la Generalitat y los ayuntamientos, pero también con Madrid" al responsabilizar al PSOE de la situación del Canal d'Urgell (Lleida), competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras acusar a Aragonès y al primer secretario del PSC, Salvador Illa, de no hacer propuestas nuevas, ha apuntado que no se deben enfrentar sectores y sí escuchar, compartir, cumplir y tomar decisiones. El diputado de Junts Salvador Vergés, que ha tomado la palabra después de Batet, ha criticado la gestión del Govern de la sequía y lo que califica de incumplimientos, ha pedido un 'Plan Nacional de Resiliencia Hídrica', y ha añadido: "El Govern sufrde de 'españolitis', siempre tiene que mendigar en Madrid. Lo que se espera de un partido independentista es que aporte soluciones nacionales".