Altercados entre agricultores y ganaderos con Policía y Guardia Civil al pretender acceder a pie al centro de Córdoba

El entorno del Arenal y el Paseo de la Ribera de Córdoba ha registrado pasadas las 13,00 horas de este martes distintos altercados entre los agricultores y ganaderos que han llegado a la capital en unos cien tractores y vehículos en defensa del sector primario y los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que les han impedido el acceso a pie al centro de la ciudad, si bien parte de ellos se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno, provocando cortes de tráfico en grandes vías. En este sentido, los manifestantes, que se movilizan desde principios de febrero por la situación que atraviesa el sector, han llegado a la zona del Arenal desde las 11,00 horas, tras salir a las 8,00 horas de distintos puntos de la provincia, y agentes de la Policía Nacional les han impedido que accedieran al centro con los tractores, de manera que han decidido hacerlo a pie, pasando este primer control, con distintos enfrentamientos, así como insultos a los policías y medios de comunicación. No obstante, una vez llegados al Paseo de la Ribera, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil han reforzado el dispositivo de seguridad y han cortado el paso a más de medio centenar de agricultores y ganaderos, al tiempo que efectivos de la Policía Nacional han cortado los accesos en Campo Madre de Dios, mientras la Policía Local ha regulado el tráfico en la zona. Entretanto, otro grupo de manifestantes se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno para seguir allí sus protestas, provocando cortes de tráfico en avenidas. Al respecto, desde la Subdelegacion del Gobierno han aclarado que "no se ha autorizado ningun cambio sobre los recorridos autorizados, que finalizan en la explanada del Estadio del Arcángel", todo ello tras recibir informaciones sobre cambios de los recorridos de las distintas manifestaciones. LAS MARCHAS En concreto, una de las marchas lentas ha partido desde Santaella, con 25 tractores, hacia Córdoba por Guadalcázar, pasando por las carreteras A-379, CO-3304 y A-3051; otra marcha cuenta con 15 tractores y cinco vehículos desde Fuente Obejuna a la capital, por la N-432. Por otra parte, desde Fuente Palmera a la capital, por Aldea Quintana, han salido tres tractores y cinco vehículos; desde Hinojosa del Duque a Alcaracejos, por la N-502 y la N-432, transitan 19 tractores y cinco vehículos, mientras que hay otra marcha lenta de siete tractores desde Dos Torres a Alcaracejos, por la N-502. Entretanto, han apuntado que no se han registrado cortes en las distintas carreteras, aunque sí concentraciones, con las propias de las marchas lentas de los tractores de los agricultores y ganaderos. Estas tractoradas se unen a las otras cinco que se convocaron en la mañana del viernes pasado, que conllevaron distintos cortes de carreteras desde las 10,00 a las 15,00 horas, afectando a la N-420 en Cardeña, la N-432 cerca de la barriada periférica de Santa Cruz y la misma vía en Obejo, la N-IV en El Carpio y la autovía A-4 a su paso por Guadalcázar.