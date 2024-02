Almeida exige a la izquierda que pida disculpas por su "pato fake" tras la 'mascletà' de Madrid Río

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este martes a los grupos de izquierda en el Ayuntamiento que pidan disculpas por su "pato fake", tras la celebración de la 'mascletà' en Madrid Río en la que advirtieron del fallecimiento de algunos animales, y ha reprochado su postura "amargada y triste". "Esto es el pato fake de la izquierda en la ciudad de Madrid. Decía el otro día que era una izquierda triste y amargada, una izquierda que siempre está en contra de todo lo que se hace en Madrid, que no quiere que se haga, lo que no suponía es que podían llegar a mentir de esta manera", ha cargado el alcalde ante los periodistas tras participar en una mesa redonda dentro del Foro ANFAC 2024, tras hacerse viral un vídeo previo de un pato ya fallecido antes de la celebración del evento. Así, el alcalde ha defendido que se ha podido comprobar, tras las fotografías que subieron algunos miembros de Más Madrid, que el pato "no murió a consecuencia de la 'mascletà', pero a la oposición "solo le queda agarrarse a la mentira". "Han pasado de la tristeza y la amargura a la mentira en la Ciudad de Madrid, han desconectado de la realidad social y, por tanto, yo sí que le pediría desde luego que pidieran disculpas por el pato fake. No hace falta la autopsia. Está claro que el pato, desgraciadamente, estaba muerto antes de la 'mascletà'", ha afirmado Martínez-Almeida. Ayer, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, se preguntó si Más Madrid hará una "autopsia" del pato que subieron a las redes sociales en una fotografía, y aseguró que hay que "tomárselo a broma". "Ha aparecido una fotografía que ha subido a las redes sociales un concejal de Más Madrid, de un pato que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde se encuentra ese pato. En todo caso estaremos a ampliar esa información por parte de Más Madrid, que entiendo ahora procederá a hacer la autopsia y nos dará cuenta de cuáles son las causas", señaló.