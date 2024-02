Urkullu se reúne este lunes con los líderes de PNV y PSE para analizar la situación política en el fin de su mandato

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, se reúne este lunes con los líderes del PNV y del PSE-EE, Andoni Ortuzar y Eneko Andueza, respectivamente, para analizar la situación política cuando está de punto de concluir la actual legislatura del Gobierno de coalición de jeltzales y socialistas. No se espera que en esta jornada se conozca la fecha de los próximos comicios vascos. Urkullu, que tiene la prerrogativa de convocar las elecciones autonómicas vascas, mantendrá hoy un encuentro en el Palacio de Ajuria Enea en primer lugar con el secretario general del PSE-EE --que solicitó la reunión--, en concreto a las nueve de la mañana, mientras que, media hora más tarde, recibirá al presidente del EBB, Andoni Ortuzar. Estos encuentros se producen cuando se está a la expectativa de que el lehendakari, que culmina su tercer y último mandato, anuncie en próximos días la convocatoria de elecciones. Las diferentes fuerzas políticas creen que los comicios de celebrarán en abril y se ha llegado a apuntar al día 21 de ese mes. No obstante, no se espera que el lunes se conozca la fecha de los próximos comicios, y las reuniones del Lehendakari con Andueza y Ortuzar, de hecho, se centrarán en realizar un análisis de la situción política y un balance de lo que ha sido la colaboración de jeltzales y socialistas en el Ejecutivo, según han informado las fuentes consultadas por Europa Press. En todo caso, se espera que, a no mucho tardar, Iñigo Urkullu convoque al Consejo de Gobierno para dar a conocer la fecha que ha pensado para las elecciones, antes de anunciarlo públicamente. De momento, no ha comunicado nada al respecto a los miembros de su Gabinete. Pese a que hace cuatro años se celebraron las elecciones vascas el 12 de julio, convocarlas para abril no supondría un adelanto electoral, ya que en principio estaban previstas para el 5 de abril, pero se pospusieron por las restricciones adoptadas por la pandemia de la Covid-19. OBJETIVOS CUMPLIDOS Para concluir "bien" esta legislatura, Iñigo Urkullu se había marcado como principales objetivos: el cumplimiento del programa legislativo, la materialización por parte del Estado de las tres competencias comprometidas para este primer trimestre de este año --la de ferrocarriles de Cercanías, la homologación de las titulaciones extranjeras y la última fase de acogida de los solicitantes de asilo--, así como la mejora de Osakidetza, con la reducción de listas de espera, mayor acceso a la Atención Primaria, y más inversiones. En cuanto a la primera de las cuestiones, el Parlamento Vasco aprobó este pasado jueves las tres últimas leyes de la legislatura: la de Infancia y Adolescencia; la de Cooperación y Solidaridad, y la de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas Trans. De esta forma, este mandato se ha convertido en el más fructífero del Gobierno de Urkullu en lo que a normas se refiere, ya que culmina con casi 70 leyes aprobadas, muchas de ellas con el respaldo de la oposición. TRANSFERENCIAS A ello se une que en próximos días se debe ya concretar la fecha para la reunión de la comisión técnica de transferencias que dé luz verde al traspaso a Euskadi de las tres competencias comprometidas para este primer trimestre de este año. Las negociaciones entre los Gobiernos vasco y del Estado sobre estas materias están "muy avanzadas", a la espera de la que se convoque la comisión técnica, en la que se pondrá 'negro sobre blanco' lo acordado y se redactarán los textos para materializar las transferencias. El último paso será la celebración posterior de la Comisión Mixta para aprobar definitivamente el traspaso de las competencias acordadas. Cercanías, homologación de las titulaciones extranjeras y acogida de inmigrantes están recogidas en el pacto de investidura suscrito entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PNV para su transferencia en los tres primeros meses de 2024. En cuanto a Osakidetza, el Ejecutivo avanza en su propósito de reducir las listas de espera y aumentar la presencialidad, y dentro del capítulo de inversiones, el pasado miércoles, durante la inauguración del nuevo centro de salud del barrio de la Parte Vieja de San Sebastián, Urkullu anunció que el Gobierno Vasco destinará este año 277 millones de euros a la ampliación de los hospitales Donostia, Basurto y Usansolo-Galdakao. Todo apunta, por tanto, a que la legislatura se acerca a su fin, y que pronto los ciudadanos vascos serán llamados a las urnas para elegir a los 75 parlamentarios que ocuparán escaño en la próxima Cámara vasca, 25 por cada circunscripción electoral: Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. El Lehendakari, que hoy en el pleno de control del Parlamento Vasco ha asegurado que mantendrá "hasta el último día" su intención de tratar de evitar "filtraciones" en torno a la fecha de las próximas elecciones autonómicas, también ha reivindicado la "buena" gestión de su Gobierno.