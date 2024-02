Sánchez no asistirá al Pleno del Senado de esta semana y acumula nueve meses sin ir al control de la Cámara Alta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente en la sesión de control del Senado de este martes, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, acumulando ya nueve meses sin acudir a estos plenos de la Cámara Alta. De hecho, el jefe del Ejecutivo no ha asistido a ninguna de estas sesiones en esta legislatura, en la que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. La última vez que Sánchez asistió a una sesión de control al Gobierno en el Senado fue el 16 de mayo de 2023, en plena campaña de las elecciones autonómicas, donde tuvo un 'cara a cara' con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que por aquel entonces era senador. Posteriormente, Sánchez convocó las elecciones el 29 de mayo y se disolvieron las Cortes hasta el 17 de agosto, cuando se volvieron a constituir con una mayoría absoluta del PP en el Senado. Tras esto, la Cámara Alta ha celebrado sesiones de control, incluso con el Gobierno en funciones, aunque Sánchez no ha acudido en ninguna de ellas. Después de ser investido a mediados de noviembre, el Senado ha seguido celebrando sesiones de control al Gobierno sin la presencia de Sánchez, salvo en el mes de enero, que se considera inhábil y solo se celebró un Pleno para la reforma constitucional. Y la primera sesión de control al Gobierno en el Senado del año 2024 fue la del pasado 6 de febrero, en la que tampoco estuvo presente el jefe del Ejecutivo. En este contexto, el Gobierno ha informado a los grupos parlamentarios que Sánchez tampoco estaría presente en el Pleno de control de la próxima semana, que se celebrará el 20 de febrero.