Otegi pide a Urkullu deje de "jugar a la gallinita ciega" con la fecha de las elecciones y "despeje la incognita"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que deje de "jugar a la gallinita ciega" con la fecha de las elecciones autonómicas vascas porque "todo el mundo sabe que las elecciones van a ser probablemente en abril" y le ha instado a "despejar cuanto antes esa incógnita" En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, ha realizado esta reflexión en torno a la fecha de las elecciones vascas y, cuestionado por si cree que el Lehendakari se está demorando demasiado en anunciarla, ha indicado que si dice que está "tardando demasido, tardará más" y si dice que "está tardando poco, problablemente lo haga". Otegi ha afirmado que todo el mundo es consciente de que se está en un escenario "en el que no tiene mucho sentido seguir jugando a esto de la gallinita ciega", porque "todo el mundo sabe que las elecciones van a ser probablemente en abril". "Yo puedo entender que, en alguna ocasión, en la política convencional, se juegue con estas cosas para tomar ventaja. Por ejemplo, cuando el señor Sánchez llamó a generales después de las municipales, fue algo que puedes entender que forma parte de una cierta ventaja estratégica. En nuestro caso, en los tres territorios, no le encuentro la razón", ha manifestado. Por ello, espera que Urkullu "despeje cuanto antes esta incógnita". "El Lehendakari ha mantenido hasta ahora que va a ir hasta el final, el final tocaba en julio, no sabemos si eso va a ser así o no, pero todo parece indicar que en abril habrá elecciones, ¿no? Pues dígase y lo tomaremos con absoluta tranquilidad", ha agregado. "Es conveniente que se despeje cuanto antes. Parece que es algo que se hace por capricho, y, con todo el respeto, digo que es una prerrogativa del lehendakari, pero que también es derecho de los ciudadanos conocer cuanto antes la fecha de las elecciones", ha insistido. "RIESGOS Y OPORTUNIDADES" Otegi, quien ha incidido en que "un resultado electoral o dos resultados electorales no modifican nuestro modo de ver y analizar las cosas", ha reiterado que la sociedad está en "una coyuntura histórica donde hay fundamentalmente grandes riesgos y grandes oportunidades". Así, ha vuelto a advertir del "riesgo de que las extremas derechas accedan a los gobiernos y de que planteen políticas brutales de recorte en términos económicos, sociales, contra los pueblos, contra las naciones, contra las mujeres, los jóvenes, y los trabajadores". Frente a ello, ha apuntado de nuevo la opción de la izquierda soberanista e independentista, que "es hacer políticas públicas alternativas y defender los derechos nacionales y de la gente", al tiempo que ha defendido que "antes de que ocurran los cambios en términos electorales, se han operado otro tipo de cambios en las sociedades que votan". "Nosotros llevamos mucho tiempo insistiendo en que los valores de la sociedad vasca son valores que se vienen cambiando a lo largo del tiempo, fruto, entre otras cosas, del trabajo de decenas de miles de militantes, feministas, ecologistas, abertzales, y socialistas que hay en el país", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que es algo que también "se está imponiendo en muchas de las naciones europeas". Para Otegi, es necesario "entender qué vota la gente en general, porque ese es el mandato popular democrático que creemos que hay que cumplir y con el que hay que ser fiel". Así, ha recordado que en las últimas elecciones generales, independientemente de las siglas de los partidos, "lo que ha votado la gente es que la extrema derecha no gobierne y nosotros fuimos fieles a ese mandato popular". FUERZA QUE MÁS VA A SUBIR Por ello, se ha mostrado convencido de en las próximas elecciones vascas "la fuerza que más va a subir, como en Galicia, no sabemos hasta dónde, es la izquierda independentista, abertzale, soberanista de EH Bildu". "Todas las encuestas apuntan en esa dirección y eso no se va a modificar", ha añadido. "Pero, ¿qué va a votar la gente? Este es el mandato popular que a nosotros nos interesa reseñar, el mandato democrático. Ese Parlamento, como el conjunto de las diputaciones y de los ayuntamientos de estos tres territorios, va a votar abertzale nacionalista, soberanista, independentista, con una abrumadora mayoría, mayor que el 70% como apuntan las encuestas" A su juicio, va a haber también "un mandato popular no tan mayoritario, pero que también va a demandar políticas de izquierda, políticas públicas más progresistas, que defiendan a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres y al pueblo vasco". Finalmente, ha subrayado que "el futuro en Euskal Herria, en Galicia, en Cataluña, en Corsica, en Irlanda, lo va a escribir no solamente, y no en solitario, sino trabajando con el resto, las izquierdas soberanistas y las izquierdas independentistas".