Mazón se congratula de que la victoria del PP en Galicia evita un "procés a la gallega" con el BNG

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha congratulado este lunes de que la victoria del Partido Popular en las elecciones gallegas evita un "procés a la gallega" que habría estado liderado por los nacionalistas del BNG. "Afortunadamente no vamos a tener un procés a la gallega", ha dicho el presidente valenciano en declaraciones a los medios después de que su homólogo en Galicia, Alfonso Rueda, haya cosechado la quinta mayoría absoluta para el PP en el parlamento gallego con 40 escaños. Para Mazón, los resultados son "un premio a una buena gestión responsable" de Rueda y su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta de Galicia, en contraposición al "por ahí no" que los gallegos han expresado a los pactos del PSOE con las formaciones independentistas catalanas y a los "privilegios y desigualdades" ente comunidades autónomas. "La política del chantaje, la política de la desigualdad entre territorios, la política de los privilegios, la política de cambiar de opinión permanentemente sobre cuestiones clave en España, ese no es el camino", ha proseguido el presidente de la Generalitat, señalando que "el camino es la seriedad, la certeza, la seguridad" y trabajar "diciendo la verdad a los españoles".