Más Madrid no valora el resultado de Sumar en Galicia pero desliza que el "éxito" nace del "arraigo territorial"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha evitado analizar este lunes los resultados de Sumar en Galicia, donde no ha logrado representación en los comicios de este domingo, pero ha deslizado que el "éxito" nace del "arraigo territorial". "No me corresponde desde aquí desde aquí opinar de los resultados de Sumar en Galicia", ha respondido Bergerot en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha insistido en el papel central de la implantación territorial y desplegar una "oposición firme" en busca de "mejorar la vida" de los ciudadanos como "en Alcorcón, Getafe o España". En su intervención, como hiciera anoche, ha mandado un mensaje de "aliento" a los gallegos que votaron un cambio en la Xunta y ha agradecido su "esfuerzo ejemplar". Finalmente, el candidato 'popular', Alfonso Rueda, revalidó la mayoría absoluta con 40 escaños, seguido por los 25 del Bloque Nacionalista Gallego, los 9 del PSOE y el diputado de Democracia Ourensana. Estos comicios era la primera prueba autonómica de la plataforma de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se presentaba con sus propias siglas. Para ello apostó por bajar como candidata de Sumar a una primera espada, quien fuera en su momento portavoz en el Congreso, Marta Lois, pero no surtió el efecto deseado. Preguntada Bergerot por si cree que Sumar no debería acudir a los comicios en País Vasco o Cataluña para no dividir el voto de las fuerzas de izquierdas presentes en esos territorios, ha recalcado que Más Madrid "no se presenta" a esos comicios, pero que su deseo es "que haya un gobierno progresista en todas ellas". "Insisto en que la receta es la de Más Madrid. El arraigo territorial me parece indispensable. Te hace ser una fuerza pegada al territorio y conocer las necesidades y anhelos de la gente. Solo sí se puede traer el cambio en Madrid", ha zanjado.