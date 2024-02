La Mesa del Congreso acordará mañana prorrogar el plazo para que la Comisión de Justicia dictamine la Ley de Amnistía

El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, apoyarán este martes la prórroga que ha solicitado el Grupo Socialista para que la Comisión de Justicia cuente con más tiempo para dictaminar sobre la proposición de Ley de Amnistía. La previsión es que el órgano de gobierno de la Cámara conceda una última ampliación de 15 días que finalizarían el 6 de marzo. Tras la decisión de Junts de rechazar la proposición de ley en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico, la Mesa de la Cámara acordó devolver el texto a la Comisión de Justicia para que emitiera un nuevo dictamen. El órgano de gobierno de la institución tomó esa decisión el pasado 6 de febrero y fijó un primer plazo de 15 días naturales que finaliza este miércoles, día 21. Pero el pasado sábado el PSOE solicitó una prórroga para poder seguir negociando con Junts. En ese escrito, que lleva la firma de la secretaria general del Grupo Socialista, Montse Mínguez, no se especifica de cuánto debe ser esa prorroga, pero fuentes socialistas dan por hecho que será de otras dos semanas y que se establecerá como nuevo tope el día 6 de marzo. NO MÁS ALLÁ DEL 6 DE MARZO Y ya no podrá haber nuevas ampliaciones porque el artículo 131.2 del Reglamento deja claro que si una iniciativa de rango orgánico no logra recabar el voto de la mayoría absoluta y ha de ser devuelta a la comisión correspondiente, ésta "deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes". Como la Ley de Amnistía se tramita por el procedimiento de urgencia --que implica reducir los plazos a la mitad-- la Mesa, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, fijó un primer periodo de 15 días para el nuevo dictamen, y ahora ese plazo se va a ampliar. Los letrados también señalaron que, como contempla el artículo 91.1, la Mesa podría ampliar ese plazo y eso será lo que haga a instancias del PSOE. Eso sí, esta prórroga no podrá ser superior a 15 días para respetar el plazo de un mes del que habla el artículo 131.2. Durante las dos primeras semanas que la Mesa del Congreso dio de plazo a la Comisión de Justicia ésta no se ha reunido, aunque el PSOE y Junts sí han mantenido conversaciones para intentar reconducir la situación. A partir de este martes contarán con otros 15 de margen para lograrlo.