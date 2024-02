La Junta desmiente rotundamente la denuncia del PSOE-A sobre suelos cultivables en Doñana

Sevilla, 19 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha asegurado que es "rotundamente falso" que el reciente decreto de simplificación normativa aprobado recupere la iniciativa de declarar como cultivables suelos forestales en la Corona Norte de Doñana, como ha denunciado el PSOE-A, partido al que acusa de una "interpretación maliciosa".

El Gobierno andaluz ha defendido que en el artículo en cuestión, el 244 del decreto, la Junta "se limita a adaptar la ley forestal andaluza a la estatal" y "en ningún momento se habla de regadíos ni de Doñana".

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha hablado esta mañana con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "para aclararle que en absoluto es cierta la denuncia del PSOE-A", han explicado fuentes de la Junta.

La voluntad de la Junta es adaptar la legislación autonómica forestal a la estatal, algo que "conoce el Ministerio desde hace mucho tiempo" e incluso el texto "se ha tratado con ellos en diversas reuniones", han añadido las fuentes.

La medida no es para Doñana, afecta a "diversas superficies" en Andalucía, y "no tiene nada que ver con agua ni con la autorización de regadíos", han añadido.

Según la Junta, lo que se indica en el decreto es que si alguien tenía un terreno agrícola y decidió poner una especie forestal de ciclo corto, como eucaliptos o chopos, puede revertir al uso agrícola, "tal y como dice la norma del Estado", aunque hasta ahora en Andalucía no se podía: "Eso no quiere decir en absoluto que tenga derecho de agua si hasta ahora no lo tenía".

Desde el Ejecutivo autonómico han asegurado que "ni siquiera se abre la puerta" a retomar la proposición de ley sobre Doñana y considera que el PSOE de Andalucía "no ha asimilado aún" el acuerdo por Doñana firmado entre la Junta y el Gobierno central.

El Gobierno andaluz ha garantizado que el acuerdo por Doñana firmado con el Gobierno "se cumplirá, como todos los acuerdos que firma Juanma Moreno".

La Junta ha reaccionado así a la denuncia del PSOE-A, que ha señalado que el artículo 244 del decreto de simplificación incluye el texto de la controvertida proposición de ley del PP que planteaba dicho cambio en la calificación del suelo.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha advertido de que la decisión del Gobierno de Moreno supone la "ruptura" del acuerdo sobre Doñana alcanzado entre la Junta y el Gobierno de España. EFE

