La Junta descarta que su cuarto decreto de simplificación suponga una "vuelta" a la ley de regadíos de Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha querido dejar claro este lunes que en el cuarto decreto-ley de medidas de simplificación administrativa que el Consejo de Gobierno aprobó este mes, y cuya convalidación se debate esta semana en el Pleno del Parlamento, "no existe ninguna medida que suponga la vuelta a la proposición de ley" que PP-A y Vox impulsaron en el Parlamento andaluz para la regularización de suelos regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana, "bajo ningún concepto". En una atención a medios en Jabugo (Huelva), y a preguntas de los periodistas, el consejero portavoz ha reaccionado así a la acusación que este lunes han realizado desde el PSOE-A, cuyo secretario general, Juan Espadas, ha urgido "una explicación inmediata" al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno por introducir en dicho decreto-ley de simplificación "el cambio de suelos forestales por agrícolas en toda Andalucía, y especialmente, en el entorno de Doñana", a través de una modificación del artículo 1 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Fernández-Pacheco ha sentenciado al respecto que en dicho decreto "no existe ninguna medida que suponga la vuelta a la proposición de ley de Doñana bajo ningún concepto", porque "en el articulado" del mismo "no se habla en ningún momento de agua ni de regadíos", y "lo único que se contempla es la trasposición de la normativa estatal en materia forestal a la normativa andaluza". Esto "quiere decir", según ha abundado el portavoz de la Junta, que "ninguna de las personas que hoy en Andalucía tenga un suelo forestal en uso de ciclo corto, bien sea con eucalipto, bien con chopo, va a poder tener automáticamente un regadío o derechos de agua sin contar con una concesión". Fernández-Pacheco ha atribuido la denuncia socialista al "interés del Partido Socialista por dinamitar el 'Pacto por Doñana'" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, suscribió el pasado mes de noviembre con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y con el que el también líder del PP-A ordenó paralizar la tramitación de la referida proposición de ley presentada conjuntamente con Vox. En esa línea, el consejero portavoz ha aseverado que dicho acuerdo es "un pacto fuerte" que "la Junta de Andalucía tiene la intención de cumplir a rajatabla, como todo lo que firma Juanma Moreno", y es "un pacto que va a desplegar muchos beneficios para avanzar en la conservación del entorno natural de Doñana y para seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de la zona", aunque "a Juan Espadas le moleste no haber salido en la foto", ha apostillado. El portavoz del Gobierno andaluz ha aventurado que "probablemente" el secretario general del PSOE-A "ha estado más ocupado estos días con el lío que tiene con la caseta" de su partido en la Feria de Sevilla, y "con las elecciones de Galicia, y no ha tenido tiempo de leerse los papeles", pero "antes de hacer una crítica que puede suscitar inquietud en el territorio, un responsable público tiene que ser riguroso, y Juan Espadas está demostrando que no lo es", ha concluido sentenciando Ramón Fernández-Pacheco.