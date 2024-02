La Guardia Civil investiga la identidad de un fallecido a tiros en Alicante al que Ucrania señala como desertor ruso

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la identidad de un hombre hallado muerto en Villajoyosa (Alicante) la semana pasada y que medios de Ucrania dicen que se trata de un piloto ruso que desertó de la guerra. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han señalado que el martes de la semana pasada fue hallado muerto con varios impactos de bala una persona en Villajoyosa (Alicante). La Guardia Civil apunta que en el transcurso de la investigación que se está llevando a cabo ha tenido conocimiento de que la identidad que figuraba de esta persona "podría ser falsa y tratarse de otro individuo", motivo por el que ha abierto diligencias complementarias para esclarecer este extremo. Otras fuentes del Instituto Armado habían informado la semana pasada del hallazgo del cadáver de un hombre de 33 años localizado en el interior de un garaje comunitario, tras recibir un aviso el servicio de emergencias 112 a las 17.40 horas del martes, 13 de febrero. Fuentes municipales añadieron a Europa Press que junto al cuerpo sin vida de este hombre se encontraron varios casquillos de bala, localizados en el interior del garaje de una zona residencial de apartamentos turísticos en el norte de Villajoyosa. PORTAVOZ UCRANIANO Un miembro de la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Andrei Yusov, ha confirmado tanto a la agencia UNIAN como al diario 'Kiev Post' que el piloto ruso Maksim Kuzminov ha sido hallado muerto en España, si bien no ha querido entrar en detalles sobre las circunstancias exactas de la muerte. Según detallan ambos medios, Kuzminov desertó de forma voluntaria a Ucrania en el marco de una operación organizada por los servicios de Inteligencia ucranianos llevando consigo un helicóptero Mi-8, así como información de Inteligencia. El piloto aterrizó el aparato en la región de Jarkov, donde le esperaban los servicios de Inteligencia ucranianos. Entonces, el propio Kuzminov explicó que había desertado porque estaba en contra de la invasión rusa de Ucrania. "Lamento lo que está ocurriendo, los asesinatos, las lágrimas, la sangre", dijo en un documental difundido por los servicios de Inteligencia, asegurando que en Ucrania no había "ni fascistas ni nazis" como aseguraba Moscú. "No quiero ser cómplice de los crímenes rusos", sostuvo.