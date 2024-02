Junts dice tras la prórroga pedida por el PSOE que "las prisas no son buenas consejeras" para negociar la amnistía

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha respondido este lunes a ERC que "las prisas no son buenas consejeras" a la hora de negociar la ley de amnistía, después de que el PSOE haya solicitado una prórroga de dos semanas. "No es el momento de tener prisa, sino de hacer una buena ley de amnistía", ha dicho Rius en rueda de prensa, después que la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, haya pedido a PSOE y Junts no demorar más la aprobación de la ley. Sin querer dar detalles de la negociación, ha rechazado que ERC califique de "inventos" el trabajo que están llevando con los socialistas, y ha pedido seguir hablando para lograr un buen texto. Al preguntársele si los resultados del PSdeG puede afectar la posición de los socialistas, Rius ha considerado que el resultado electoral no afecta el contenido del acuerdo de investidura que firmamos en su momento. "Continuaremos negociando con el PSOE como siempre. Suscribimos un acuerdo de investidura y dijimos que la legislatura avanzaría en función de lo que se cumplan los acuerdos", ha destacado. PRESUPUESTOS A la espera de mantener esta semana una nueva reunión con el Govern sobre el proyecto de Presupuestos de 2024, ha avisado de que la negociación con su formación está "verde". Todo ello después de que la consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, haya manifestado que en pocos días puede cerrarse un acuerdo: "Puede que el Govern ya confíe en cerrar los Presupuestos con el PSC. Si es así, harían bien de dejar de escenificar las discrepancias porque esta obra de teatro ya la vimos el año pasado y sabemos como acaba". "Estaríamos ante otro intercambio de cromos entre el PSC y ERC a cambio de votarse recíprocamente los Presupuestos", ha añadido el portavoz de Junts, que ha preguntado al primer secretario de PSC, Salvador Illa, si apoyará las cuentas de 2024 sin que se haya cumplido, a su parecer, la totalidad de los del año pasado. También ha recordado que Junts entregó al Govern un documento de 100 medidas para negociar las cuentas. El rechazo del Ejecutivo catalán a una de estas medidas, como es la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones, considera que es "decepcionante, teniendo en cuenta la presión fiscal que sufren los catalanes".