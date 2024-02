Jácome valora que Ourense tendrá "por primera vez" un representante y augura que DO será "llave tarde o temprano"

El alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha celebrado este lunes la entrada de su partido en el Parlamento gallego, con un diputado (Armando Ojea) y ha constatado que "por primera vez" la provincia contará con un representante en la Cámara autonómica, porque, hasta ahora, había diputados por la provincia que, en realidad, "defienden antes al partido que a la provincia". Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que ha valorado que DO "ha cumplido", aunque no ha podido ser "llave" del gobierno de la Xunta por el desplome del PSdeG. Pérez Jácome ha señalado que el papel de esta formación en el Parlamento será, al igual que ya hizo en el Ayuntamiento de Ourense, el de "mostrar las tripas" de la institución y de la política autonómica. "Más allá de poner un guardián de los ourensanos allí, en nuestros intereses en el Parlamento, les mostraremos las tripas, y yo creo que eso lo va cambiar todo, porque a la hora de votar, la clave es la información", ha apuntado. Según Jácome, "es mentira" que el Parlamento haya contado con representantes de Ourense, sino que se trataba de representantes de partidos elegidos por la circunscripción de Ourense, que "defienden antes al partido que a la provincia por la que son elegidos". "Nosotros somos distintos, Ourense va a tener por primera vez un representantes. Nunca lo tuvo", ha constatado. El líder de DO ha reconocido que la victoria del PP ha sido "rotunda" y que no la esperaba, y ha atribuido el resultado de Rueda a la existencia de una "marca" que se ha beneficiado de "la situación actual de España". A ello se ha sumado "un desplome total" del PSdeG, que ha calificado como una "auténtica vergüenza". Al respecto, Pérez Jácome ha afirmado que los socialistas tenían "candidatos muy malos". "SER LLAVE PARA SALVAR LA PROVINCIA" El alcalde ourensano, que ha definido a DO como "microliberales", ha recordado que su partido nació para denunciar la "discriminación brutal" y ha explicado que necesitaba "ser llave para salvar la provincia". Tras la nueva mayoría absoluta del PP, Gonzalo Pérez Jácome, ha afirmado que DO tendrá "una prórroga de cuatro años", y ha augurado que la formación será "llave tarde o temprano" para defender la provincia de Ourense. Preguntado sobre si valora un posible salto de DO a la política nacional, ha señalado que el partido "no está en eso" ahora, aunque tampoco lo ha descartado y ha aseverado: "Cruzaremos ese río cuando lleguemos a él".