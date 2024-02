Illa (PSC) dice a Junts que no puede "sacrificarse" la "solvencia" jurídica de la Ley de Amnistía

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha recordado este lunes a Junts que la "solvencia" jurídica de la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés' no puede "sacrificarse" para lograr que sea aprobada en el Congreso. "Hay dos condiciones" para que prospere: que haya una mayoría suficiente en el Congreso, y que sea una ley solvente jurídicamente, ha señalado Illa, que ha agregado que "no podemos sacrificar uno de los dos requisitos para conseguir el otro". "Por eso hemos dicho siempre los socialistas que la solvencia jurídica es muy relevante y no la podemos poner en cuestión", ha apuntado. En este sentido, en declaraciones a periodistas este lunes tras visitar la Estación de tratamiento del acuífero del Besòs (ETAP), ha señalado que la ley --textualmente-- tendrá que pasar por los filtros del Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y ha añadido: "Tampoco viene de 15 días, si se trata de darse un poco más de tiempo pues no hay ningún inconveniente". "A mí me gustaría que todo el mundo estuviera a la altura a la hora de tramitar este proyecto de ley, sobre todo los partidos catalanes", ha concluido Illa, que ha sostenido que quien no sepa interpretar la demanda de la ciudadanía de Cataluña, se equivoca. RESULTADOS DEL PSOE EN GALICIA Por otro lado, ha afirmado que los resultados PSdG en las elecciones autonómicas en Galicia de este domingo "deben ser un estímulo para seguir trabajando" desde la oposición. "Cuando hablan los ciudadanos hay poco que decir", ha sostenido Illa. Ha explicado que ha hablado con el candidato del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro, al que ha asegurado que ha visto "con mucha entereza y con muchas ganas de ponerse a trabajar desde la posición que los ciudadanos les han asignado para mejorar las cosas en Galicia".