Gamarra pide a Sánchez aprender "la lección" porque el resultado del PSdeG muestra el "rechazo" a su política

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este domingo que espera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya "aprendido la lección" y haga una "reflexión profunda" tras el castigo que ha sufrido el PSOE en las elecciones gallegas, donde se ha dejado cinco escaños al pasar de 14 a 9 diputados, el peor resultado de su historia en esta autonomía. A su entender, es la demostración de que la política del presidente del Gobierno "cuenta con el rechazo" de la sociedad. En una comparecencia en la sede del PP, Gamarra ha señalado que esta victoria de Alfonso Rueda en Galicia evidencia "la fortaleza del PP" mientras que el PSOE ha cosechado el "peor resultado de su historia", algo que ha achacado a que el PSOE ha abandonado "sus principios, sus siglas y a su propio candidato para alimentar al independentismo con el objetivo de que no pudiera gobernar el PP". "Este es un gran día para nuestro país. España se jugaba mucho en Galicia y los gallegos han sabido responder a favor de Galicia y a favor de España y han respondido como ellos saben hacerlo, con la participación más alta de los últimos 16 años en unas elecciones autonómicas", ha destacado. Gamarra ha recalcado que los gallegos han lanzando un mensaje "muy claro y muy rotundo": "El mensaje ha sido que entre muros o puentes han elegido puentes; que entre lío o estabilidad, han elegido estabilidad; y entre división o unión han elegido, inteligentemente, unión". EMPLAZA A PSOE A HACER UNA "REFLEXIÓN PROFUNDA" A raíz de los resultados, Gamarra ha emplazado al Partido Socialista y a Sánchez a hacer "una reflexión profunda" tras lo ocurrido en esta campaña porque, a su juicio, ha logrado "el peor resultado de su historia" al "abandonar sus principios, sus siglas y a su propio candidato para alimentar al independentismo con el objetivo de que no pudiera gobernar el PP". "Esperemos que hayan aprendido la lección que el 18 de febrero deja al Partido Socialista en Galicia y a Pedro Sánchez", ha enfatizado, para recalcar que el resultado del PSdeG es la "demostración de que su política cuenta con el rechazo de la sociedad española". A su entender, "ya no hay Partido Socialista, solo queda Pedro Sánchez". Gamarra ha señalado que Galicia ha elegido "el mejor Gobierno posible frente al peor" y "lealtad al Estado, rigor y sentidiño", mientras que ha evitado "las mentiras, la división y la inestabilidad del multipartidismo".