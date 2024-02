Gamarra dice que el modelo de Sánchez no cuenta con respaldo: "El PSOE ha sido devorado por el independentismo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que el resultado de las elecciones gallegas de este domingo han confirmado que el "modelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no cuenta con el respaldo de los españoles". Además, ha dicho que el PSOE ha sido "devorado por el independentismo". "Los gallegos ayer dijeron alto y claro lo que querían y lo que no querían: que no querían muros, que quieren puentes, que quieren además convivencia y, sobre todo, que quieren unidad frente a todos aquellos que lo único que quieren es líos e inestabilidad", ha declarado Gamarra a los medios en el desayuno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, organizado por Nueva Economía Fórum. La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que las gallegas, donde Alfonso Rueda ganó con 40 escaños y una holgada mayoría absoluta, ha mostrado el rechazo a las políticas de Pedro Sánchez. "Son las primeras elecciones en un nuevo ciclo electoral donde ha quedado claro que este modelo de Pedro Sánchez, evidentemente, no cuenta con el respaldo de los españoles", ha abundado. LOS GALLEGOS HABLARON "ALTO Y CLARO" Al ser preguntada si ha funcionado el miedo al independentismo en la campaña gallega, Gamarra ha respondido que "lo que ha funcionado es que un Partido Socialista ha sido devorado por el independentismo". En este punto, ha indicado que "hay algo mucho más fuerte que es la moderación, que es la estabilidad y que es el Partido Popular" que, según ha subrayado, "ha ganado de forma rotunda" en estos comicios y "ha conquistado su quinta mayoría absoluta". Por todo ello, ha felicitado a Alfonso Rueda y a los gallegos por su "gran éxito electoral", después de que los gallegos hablaran "alto y claro" este domingo en unas elecciones que "eran muy importantes para Galicia, pero también lo eran para España".