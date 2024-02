Fundación Fernando Buesa celebra este miércoles su homenaje anual 'In Memoriam' con un recuerdo a las víctimas del 11-M

La Fundación Fernando Buesa, entidad constituida en memoria de Fernando Buesa, dirigente del PSE-EE asesinado por ETA el 22 de febrero de 2000 junto a su escolta Jorge Díez, celebrará este miércoles, 21 de febrero, en Vitoria-Gasteiz el acto por el XXIV aniversario 'In Memoriam' por el político y escolta asesinados, en el que habrá "un recuerdo especial" para las víctimas del 11-M, atentado del que se cumplen veinte años. La entidad ha informado de que, con el lema 'Repensar nuestro legado', el acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa, en la capital alavesa. Según ha explicado, en esta edición del In Memoriam, la Fundación Fernando Buesa Blanco quiere tener "un recuerdo especial" para las víctimas del 11-M. Para ello, ha invitado a la familia de Rodolfo Benito Samaniego a "compartir un diálogo entre quienes tras haber sufrido el terrorismo, han trabajado desde sus respectivas fundaciones para mejorar la convivencia de las sociedades y hacer útil la memoria de sus experiencias". De esta forma, el acto contará con la habitual intervención de Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco, y la participación de la familia de Rodolfo Benito Samaniego, asesinado en los atentados del 11 de marzo de 2004. La Fundación ha afirmado que "la experiencia del terrorismo obliga a todos a pensar y repensar qué legado, qué recuerdo y qué valor positivo queremos dejar a los que vienen detrás". "Nos obliga a las víctimas, pero también a los victimarios. No olvidar consiste en eso: no en un recuerdo persistente, sino en una memoria positiva, fértil, capaz de contribuir a una sociedad mejor", ha señalado. En este sentido, ha afirmado que "las víctimas han tratado de transformar su dolor en algo provechoso, convertir su experiencia de sufrimiento en un rechazo permanente de la violencia" y cree que "los victimarios tienen en sus manos hacer otro tanto porque igual que las víctimas son mucho más que lo que les pasó, los victimarios son mucho más que lo que un día hicieron". "Por eso serán también lo que hagan con su experiencia particular: eludir su responsabilidad y atrincherarse en una pretendida épica para sus acciones, o reconocer el dolor que causaron y el sinsentido que tuvo aquello", ha añadido. EL ACTO IN MEMORIAM El acto que se celebrará en el Palacio Europa comenzará con la proyección de un vídeo que hará un recorrido de todo lo realizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco durante el pasado año 2023. A continuación, tendrán lugar las intervenciones de Sara Buesa y de la familia de Rodolfo Benito Samaniego. Según ha avanzado, en nombre de la Fundación, Sara Buesa reflexionará sobre "qué valores se quiere dejar a las generaciones futuras tras haber sufrido como sociedad la experiencia del terrorismo". Posteriormente, junto a su hermana Marta y Juan Benito y Ana Hidalgo, familiares de Rodolfo Benito Samaniego, mantendrá un diálogo con la periodista y presentadora del acto, Eva Domaika. Por último, la cantante Arahí, junto al guitarrista Lino Lores, cerrarán el acto con una actuación musical "inspirada en el recuerdo a la víctimas del terrorismo y, en especial, a todas las personas asesinadas en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid".