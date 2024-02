Feijóo carga contra Sánchez por llevar al PSOE a la "irrelevancia": "Todo para salvar su Presidencia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de llevar al Partido Socialista a la "irrelevancia" en "buena parte" de las comunidades, entre ellas Galicia, después de que PSdeG se haya "estrellado" en las autonómicas de este 18 de febrero. Y todo, ha proseguido, para "salvar" la Presidencia del Gobierno y seguir en el Palacio de la Moncloa. "Galicia dio un ejemplo a toda España. El Gobierno quería hacer de estas elecciones un problema electoral del PP y ha sido una gran oportunidad política para España", ha proclamado Feijóo en la reunión de la Junta Directiva del PP gallego tras las elecciones autonómicas de este domingo, donde el partido logró una holgada mayoría absoluta con 40 escaños y más de 700.000 votos (47,36%). Feijóo, que ha convocado este martes al Comité Ejecutivo Nacional del analizar los resultados y diseñar la estrategia de las próximas semanas, ha puesto en valor el voto de los gallegos a la "estabilidad", el "sentidiño" y "a la Galicia que no falló nunca y a la que el PP tampoco va a fallar". "GALICIA DA UN MENSAJE AL RESTO DE ESPAÑA" Según el presidente de los 'populares', Galicia "da un mensaje al resto de España", ya que "tiene que haber tierras sin fracturas, sin inestabilidades y sin aventuras". "Ganamos como siempre, ganamos como nunca", ha enfatizado ante los cargos y militantes del PP. Tras el capítulo de agradecimientos, en especial para Alfonso Rueda al que ha bautizado como "barón" del PP, el jefe de la oposición se ha lanzado al ataque contra Sánchez, al que ha recriminado que esté llevando a su partido a la "irrelevancia política". "Pero en la irrelevancia política, no sólo en Galicia, sino en buena parte de las Comunidades Autónomas. Y todo para salvar la Presidencia y el Gobierno", ha censurado. En este punto, le ha espetado que si él tiene que elegir entre el Gobierno y el partido, "prefiere el partido". Es más, ha dicho que entre la Presidencia del Gobierno y "no tener compañeros que sean presidentes de CCAA", él elige "tener a los presidentes" autonómicos. "¡Quién ha visto y quien le ve al PSOE", ha exclamado, para acusar al PSOE de haberse "entregado" a los independentistas y al nacionalismo DOS AÑOS DE SU LLEGADA A LA PRESIDENCIA DEL PP Feijóo ha recalcado que estas elecciones han demostrado que si se concentra el voto en el PP "frenan al independentismo" y "arrinconan al sanchismo". "Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular", ha proclamado ante los cargos y militantes del PP gallego. El líder del PP, que ha indicado que en la oposición "todo se ve distinto" pero se "aprende mucho", ha recordado que esta semana se cumplen precisamente dos años desde que el PP nacional anunció la convocatoria de un congreso extraordinario --en alusión a la crisis interna que enfrentó a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso-- que le llevó a la Presidencia del PP. "El 22 de febrero, si no recuerdo mal, el día anterior al inicio de la guerra de Ucrania, resulta que a los señores del PP tenemos un atasco en nuestra organización, y yo aquella noche estaba en Génova, y se decide convocar un congreso extraordinario", ha recordado, para añadir que para él "no hay ninguna fórmula mejor que celebrar estos dos años con la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en Galicia". "HEMOS GANADO CONTRA TODO Y CONTRA TODOS" Feijóo ha destacado los malos resultados cosechados por la coalición de Gobierno que lidera Sánchez, PSOE y Sumar. "El partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa", ha apostillado. Tras asegurar que Alfonso Rueda "ha sacado matrícula de honor en su examen", ha subrayado que el PP ha "ganado a los que querían que esto fuese un plebiscito de liderazgos". "Yo solo quiero decir que hemos ganado una vez más contra todo y contra todos", ha afirmado. Es más, ha dicho que el PP ha "ganado a la irresponsabilidad del partido de Sánchez, que se abrazó y se encomendó al nacionalismo gallego, a todas las mentiras, a todas las manipulaciones, a todas las insidias y a todo el barro volcado durante la campaña". El líder del PP, que ha subrayado que han trabajado con "humildad, honestidad y respeto" a los ciudadanos, ha destacado que el PP lleva ganando cinco veces consecutivas con mayoría absoluta en esta comunidad, porque son el partido que "más se parece a Galicia". Feijóo, que ha defendido su implicación en campaña porque era su "deber" y sabiendo que le iban a "juzgar" por eso, ha afirmado que "todo lo que ocurra en el PP le dolerá". Además, ha agradecido a los suyos que ya estén pensando en las próximas citas electorales: vascas en primavera y europeas en junio. Finalmente, ha tenido palabras de elogio para su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que ha felicitado por su trabajo, por su esfuerzo y responsabilidad. "Fue mi secretario general, mi vicepresidente, mi sucesor y ahora un barón con todas las letras con su primera mayoría absoluta", ha aseverado, para añadir que el resultado gallego es "la democracia real" y "sin intermediarios".