Faraldo (Podemos) lamenta que "no fue suficiente" con concentrar voto progresista en el BNG: "Es el gran fracaso"

La candidata de Podemos a la Xunta, Isabel Faraldo, ha lamentado que "no fue suficiente" el "esfuerzo que hizo el electorado progresista para concentrar el voto en el BNG", primera fuerza de la izquierda en estas elecciones autonómicas. "Este, realmente y tristemente, es el gran fracaso", ha agregado la candidata de la formación 'morada', que en el conjunto de Galicia no ha alcanzado los 4.000 votos, con un 0,26%. "Nosotros, como Podemos, sabíamos que nos enfrentábamos a un escenario muy difícil. Que nos enfrentábamos, además, a un PP en una situación muy fuerte para ellos y muy débil para nosotros", ha reconocido Faraldo. En este contexto, la política coruñesa ha analizado que, para que se produzca un cambio en la Xunta, que no hubo", se necesita "un Podemos fuerte". "Lo tenemos muy claro: sin un Podemos fuerte no hay cambio", ha resumido. Isabel Faraldo ha comparecido poco después de las 22.00 de la noche y ha dicho que se deben "construir espacios más amplios", más allá del propio partido, a pesar de que en estos comicios se presentaron solo en coalición con Equo, por separado con respecto a Sumar. Además, visiblemente entristecida pero emocionada, Faraldo ha agradecido el trabajo de una militancia "muy comprometida", de la que se ha sentido "especialmente orgullosa". Pese al resultado, ha dicho que el partido se pondrá "desde hoy mismo a trabajar" en "construir organización" y en "analizar los errores". Pero, "sobre todo", trabajarán por la "población más vulnerable" que el PP, de nuevo con una mayoría absoluta, dejará "en el aire" por una sanidad y una educación públicas "vapuleadas" y una política "caciquil, oportunista y clientelar".