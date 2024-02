El voto exterior no afectará a la mayoría del PP, aunque el PSdeG queda a 112 votos de ganar un escaño en Ourense

Un total de 29.300 gallegos residentes en el extranjero han votado en estas elecciones autonómicas de 2024, lo que supone un 6,15% de los 476.514 que forman parte del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA). Estos sufragios, que no se conocerán hasta el día 26, no tendrán incidencia en la mayoría absoluta del PP. Tan solo en la provincia de Ourense los 'restos' del último escaño han terminado igualados, con un PSdeG que ha quedado a 112 votos de arrebatar un diputado a los populares. En A Coruña, el último diputado electo, que ha sido del BNG, está a una distancia acusada de 9.511 votos sobre el PSdeG. En Pontevedra, el último escaño en juego ha ido para el PP, que le quita también una distancia considerable al PSdeG para poder cambiarlo, de 6.450 sufragios. En lo tocante a Lugo, este diputado final elegido, del BNG, cuenta con una distancia algo menor, en este caso en torno a 3.000 votos respecto al PSdeG. Los resultados de este voto, que por primera vez después de tres comicios autonómicos no ha sido 'rogado', se darán a conocer el 26 de febrero. En el 2020 habían votado 5.404 personas (1,17%); en 2016, 10.777 (2,41%); y en 2012, 12.954 (3,26%). Mientras, en 2009 habían depositado su voto en el extranjero 101.708 electores, un 30,2% del total. En las últimas elecciones generales en Galicia, celebradas en julio de 2023, primeras sin voto 'rogado' en los últimos años, el PP fue primera fuerza y el PSdeG quedó de segundo en las cuatro provincias. El director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, ha informado este domingo de los datos del voto exterior, en una rueda de prensa en el Centro de Datos de la Xunta instalado en San Caetano. PROVINCIAS Y PAÍSES Por el momento se desconoce el voto del extranjero desgranado por provincias. En todo caso, la circunscripción de A Coruña es la que registra un mayor número de electores CERA, con 164.8421; seguida de Pontevedra, con 138.182; Ourense, con 103.832; y Lugo, con 69.658. En cuanto al 'top cinco' de países, según el número de potenciales electores que residen en el extranjero, Argentina sigue a la cabeza con mucha diferencia, ya que computa 166.289. Le siguen Cuba y Brasil, donde se superan los 45.000. Mientras, Uruguay computa 37.165; y Suiza, el primer país ajeno al continente americano en el ránking, 34.114. CAMBIOS DE DIPUTADOS El CERA refleja así el peso porcentual que tienen los residentes en el exterior a la hora de decidir sobre el futuro Gobierno autonómico, un hecho que avala un vistazo al histórico de elecciones celebradas en la comunidad. No en vano, cuando Manuel Fraga perdió en 2005 la mayoría absoluta, fio a la emigración la posibilidad de subir hasta el escaño 38. El foco estuvo entonces en la provincia de Pontevedra, pero el recuento del voto exterior certificó el fin de la era de Fraga al frente de la Xunta. Cuatro años más tarde, en marzo de 2009, su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, logró sumar 39 de los 75 escaños de la Cámara autonómica en la noche electoral. Posteriormente, el voto emigrante rebajaría su mayoría absoluta a 38 actas, al ganar el PSOE uno por Ourense en detrimento del PPdeG. Al ahora líder nacional del PP, en cambio, en las autonómicas de julio de 2020, las últimas a las que se presentó en Galicia, el apoyo de los emigrantes le permitió su más amplia mayoría absoluta al llegar a las 42 actas en el hemiciclo gallego --el recuento del sufragio en la diáspora inclinó esta vez la balanza a su favor al arrebatar un escaño al PSdeG en Pontevedra, que sumó el PPdeG--.