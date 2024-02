El PPdeG supera el 70% de los votos en 15 municipios de Galicia, la mayor parte en feudos del rural ourensano

El PPdeG logró cosechar este domingo más del 70% de los votos en un total de 15 de los 313 ayuntamientos de la comunidad. De ellos, un total de 12 están en la provincia de Ourense, incluido Quintela de Leirado, municipio que ha dado el mejor resultado a los populares en Galicia, ya que obtuvieron 316 sufragios, el 90,02% del total de los emitidos. Pero, además de Quintela, hay otros 11 municipios en la provincia de Ourense donde el PP supera el 70% de sufragios emitidos por sus vecinos: Baltar, Boborás, Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Muiños, Padrenda, Pontedeva, A Porqueira, Beariz y Avión --en estos dos últimos, el porcentaje de apoyos a los populares supera el 84%. Los focos estaban puestos en la provincia de Ourense por varios motivos como la irrupción de Democracia Ourensana (DO), el partido que dirige el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, o el relevo en el liderazgo del PP provincial de Ourense, con una gestora dirigida por Luis Menor, tras el paso al lado de Manuel Baltar, ahora senador por designación autonómica. El PPdeG también ha sido la fuerza más apoyada en el municipio en el que Menor es alcalde, O Pereiro de Aguiar, donde se ha hecho con el 54,52% de los votos; situándose el BNG como segunda fuerza; y Democracia Ourensana, como la tercera. Pero fuera de la provincia de Ourense, los populares también superan el listón del 70% de los votos en otras tres localidades: la pontevedresa de Dozón (con el 75,28% de los votos), y dos municipios lucenses, Friol (73,80%) y Guntín (71,89%). En la provincia de A Coruña el partido que dirige Alfonso Rueda no ha logrado superar el 70% en ninguna localidad, aunque lo ha rozado en ayuntamientos como Tordoia (68,30%), Toques (67,16%) o As Somozas (67,05%), entre otros. EL PP NO BAJA DE SEGUNDA FUERZA EN NINGÚN MUNICIPIO En una cita con las urnas en las que el sucesor de Alberto Núñez Feijóo ha logrado mantener la mayoría absoluta con la pérdida de dos escaños pero sumando más de 70.000 votos más que en 2020, el PP gallego no baja de ser segunda fuerza en ninguno de los 313 municipios de la comunidad. En la línea, incluso en las localidades en las que ha obtenido el peor porcentaje de votos y no ha sido la fuerza ganadora, supera el 30% de sufragios. Es el caso de Catoira, Redondela, Moaña, O Grove y Soutomaior (en Pontevedra); Ribeira de Piquín, Pedrafita y Negueira de Muñiz (Lugo); o Corcubión, Fene y Mugardos (en A Coruña). EL PEOR REGISTRO TAMBIÉN ESTÁ EN OURENSE Y si en el rural ourensano el PP mantiene varios de los ayuntamientos más votados de la comunidad, también tiene el peor registro, en Vilar de Santos, donde obtuvo 170 votos (un 31,95% del total de emitidos). Aún así es el segundo partido más apoyado en la localidad. También se ha quedado como segunda fuerza, por encima del 30% de apoyos en Entrimo, Calvos de Randín y Allariz.