El PP pide al PSOE retirar la Ley de Amnistía tras su revés y aconseja también a Vox abrir un "debate interno"

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúñez, ha pedido este lunes al PSOE retirar la Ley de Amnistía tras el revés que ha sufrido en las elecciones gallegas, donde cosechó "el peor resultado de su historia". Además, ha aconsejado también a Vox hacer una "reflexión" y "abrir un debate interno", ya que, a su juicio, ha hecho "pinza" con los socialistas en una campaña que no ha sido "útil" para los gallegos ni para la política. En una entrevista en Antena 3, Fúnez ha indicado que los gallegos votaron contra "la política de enfrentamiento de Pedro Sánchez y frente a la amnistía". "Creo que el Partido Socialista a partir de hoy debería retirar esa Ley de Amnistía que tanto significa para España y para los españoles y que tanto daño está haciendo", ha apostillado. Fúñez también ha recomendado a la formación de Santiago Abascal abrir una "reflexión", dado que los comicios han reflejado que "el voto útil para frenar el independentismo en este país es el del Partido Popular". "La única alternativa a Sánchez, la única alternativa al independentismo es la del Partido Popular", ha enfatizado. CREE QUE EL PSOE Y VOX DEBEN ABRIR UN DEBATE INTERNO En este punto, ha indicado que la campaña que ha hecho Vox no ha sido "útil para los gallegos ni ha sido útil para la política y para los españoles". "Creo que Vox tendría que abrir también un debate interno, como lo tiene que abrir el PSOE, que claramente han hecho pinza durante la última campaña electoral", ha indicado. Según Fúnez, el resultado de la campaña de Vox y el PSOE "se ha visto" en las urnas, dado que el partido de Abascal "no ha entrado en el Parlamento y el Partido Socialista ha obtenido el peor resultado de su historia". Por eso, ha insistido en que ambas formaciones deberían abrir "un debate muy serio" en el seno de sus respectivas organizaciones. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))