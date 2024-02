El PP dice que "sobran los motivos" para que dimita Marlaska tras el "varapalo" judicial con las competencias de Tráfico

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este lunes que "sobran los motivos" para que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el "varapalo" del Tribunal Supremo al anular el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra. "Ni las urnas ni la Justicia tragan las cesiones de Sánchez", ha recalcado Gamarra, después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL). Los magistrados concluyen, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press este lunes, que no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA) ni amparada en su derecho histórico. GAMARRA DICE QUE ESA "EXPULSIÓN" FUE "INMORAL" E "ILEGAL" Según Gamarra, además de "inmoral, fue ilegal la expulsión de la Guardia Civil de tráfico de Navarra". "La Guardia Civil no es moneda de cambio para que Sánchez satisfaga a socios como Bildu por su apoyo", ha exclamado. La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha indicado que "la Guardia Civil debe seguir ejerciendo sus competencias, que no pueden verse limitadas por que Sánchez quiera seguir en el poder a toda costa" Tras asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez "va de varapalo en varapalo judicial", ha recalcado que "la política de cesiones" de Pedro Sánchez "a cambio de mantenerse en el poder ha contado con la reprobación de los ciudadanos en Galicia pero también en el día de hoy con la reprobación por parte del Tribunal Supremo". TELLADO: "UN INSULTO" A LA BENEMÉRITA CADA DÍA QUE SIGUE EN EL CARGO Gamarra ha insistido en que la salida de la Guardia Civil de Navarra "responde única y exclusivamente a las exigencias" de Bildu para seguir manteniendo su apoyo a Sánchez. Por todo ello, ha recalcado que, tras este nuevo "varapalo" judicial, "sobran los motivos para que dimita Marlaska". En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha recalcado que la Justicia ha sentenciado "de nuevo contra Sánchez" al considerar que "el traspaso de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil a Navarra fue ilegal". "Cada día que Marlaska sigue en el cargo es un insulto para la Benemérita. Hágalo por ellos, váyase", ha demandado Tellado en un mensaje en su cuenta oficial en la red 'X', antes Twitter, que ha recogido Europa Press. JAVIER GARCÍA, TRAS EL FALLO DEL TS: "BUENÍSIMAS NOTICIAS" De la misma manera, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha resaltado que se trata de un "nuevo varapalo judicial a las cesiones de Sánchez" y ha coincidido con Gamarra y Tellado en que "sobran los motivos para que Marlaska dimita o sea cesado de inmediato". Por su parte, el presidente del PP en Navarra, Javier García, ha señalado que esa decisión del Supremo son "buenísimas noticias para la Guardia Civil de la Comunidad Foral". "No cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la LORAFNA", ha añadido en un mensaje en la misma red social.