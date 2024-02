El hombre que restregó sus genitales contra varias mujeres en un festival en Almería acepta dos años de cárcel

La Audiencia Provincial ha impuesto dos años de prisión al hombre que en mayo de 2022 aprovechó la multitud de un festival de música que se celebraba en Almería capital para restregar sus genitales contra las nalgas de varias mujeres que asistían al evento. El acusado ha reconocido los hechos por los que ha aceptado en sentencia firme un año de prisión por cada uno de los dos delitos de abuso sexual a los que se enfrentaba bajo la acusación tanto de la Fiscalía como de la acusación particular ejercida por la letrada Araceli del Mar Oyonarte. En este sentido, tendrá que indemnizar a cada una de las víctimas con 1.000 euros en concepto de daños morales y no podrá comunicarse ni aproximarse a ninguna de ellas a menos de 500 metros durante un año y medio. También se le ha impuesto una medida de libertad vigilada de tres años, entre otras medidas accesorias, al tiempo que se ha suspendido la pena privativa de libertad durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir durante ese periodo. Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del 2 de mayo de 2022, cuando se celebraba el evento musical 'Solazo' en el recinto ferial de Almería, donde se encontraban las víctimas y el agresor. Así, en un momento dado y "aprovechando la aglomeración de personas", el hombre restregó "de forma lasciva" sus genitales en el trasero de una de la chicas, al que también puso sus manos en las nalgas de ella de forma "libidinosa". La misma conducta siguió además con otra mujer, generando en ambas una situación de "malestar y ansiedad". El 'Solazo' es uno de los eventos musicales que en sus últimas ediciones ha incorporado el denominado 'Punto violeta', un espacio que cuenta con el apoyo de la organización en el que se atiende, se apoya y se ayuda a cualquier mujer que haya podido ser víctima de un abuso o agresión sexual.