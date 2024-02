El BNG es la fuerza más votada en cuatro ayuntamientos gobernados por el PSOE, entre ellos Vigo, y uno del PPdeG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha sido la fuerza más votada en 13 ayuntamientos gallegos en las elecciones de este 18 de febrero tras lograr un resultado histórico con el 31,57 por ciento de los sufragios y pulverizar también el techo de escaños, al subir seis y conquistar un tercio del hemiciclo con 25 representantes. De estos 13, cuatro son municipios gobernados por el PSOE, entre los que destaca significativamente el Vigo de Abel Caballero, que certificó hace menos de un año su tercera mayoría absoluta. Además, el BNG también conquistó otros feudos socialistas como lista más votada: O Grove, Redondela y Cee. Además, también se ha situado como primera fuerza en el ayuntamiento de Mugardos, en donde el PP con cinco ediles (siendo la lista más votada) gobierna aunque existía una mayoría alternativa de izquierdas liderada por el BNG. No obstante, en este municipio, Izquierda Unida entregó el bastón de mando a los populares, a los que el BNG ha superado en un punto porcentual en estos comicios autonómicos pese a que en los anteriores el PP había sido, con creces, la lista la más apoyada (41,53%). OTROS RESULTADOS El mejor resultado del BNG ha sido en Vilar de Santos (Ourense), con un 59,58%, mientras que destacan los resultados en las localidades del área viguesa, donde se afianzó en ayuntamientos en que gobierna --Moaña (46,45%), Cangas (45,96%), Soutomaior (45,27%)-- y en el municipio socialista de Redondela (39,91%). También en la provincia de Pontevedra se ha impuesto en otro de sus conquistas municipales, como es el caso de Catoira (44,03%). En A Coruña, el Bloque ha sido primera fuerza en Corcubión (45,72%) y Fene (42,06%), además del ya mencionado Mugardos (38,72%), estos dos en la comarca de Ferrolterra, donde el Sumar de Yolanda Díaz no ha tenido el tirón de Izquierda Unida en otras ocasiones. En la provincia de Ourense, ha ganado en su tradicional feudo de Allariz (52,59%), aparte de en Vilar de Santos (59,58%) y en Verea (53,62%). Mientras, la provincia de Lugo se le resiste y no ha logrado ser la lista más votada en ningún ayuntamiento. El avance del BNG también ha sido significativo en cuando a su colocación como segunda fuerza política en el territorio gallego, de manera que se ha situado en 264 ayuntamientos por detrás del PPdeG. Por otro lado, en ayuntamientos en donde ha acusado desgaste en las municipales, como es el caso de Pontevedra, el BNG ha logrado subir en unos 5.000 votos con respecto a los comicios autonómicos de 2020, casi 7 puntos de incremento frente a la subida del PP del 1,53% y ganando más votos que los que perdieron el PSdeG y la cuarta fuerza política, Sumar, que en este caso mantuvo buena parte del voto de Galicia en Común.