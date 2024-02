Democracia Ourensana es tercera fuera en seis municipios, por delante del PSOE, y cuarta en 68

Democracia Ourensana ha sido la tercera lista más votada en seis municipios de la provincia de Ourense, en los que obtuvo más apoyos que el Partido Socialista, y se ha situado como cuarta fuerza en 68 localidades, por delante de Vox y Sumar. En concreto, la formación liderada por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, obtuvo en la provincia un total de 15.312 votos (el 8,87%), lo que le ha permitido hacerse con un escaño, que ocupará Armando Ojea, y ser la cuarta fuerza en el conjunto de la provincia. Democracia Ourensana ha sido tercera fuerza en la propia ciudad de As Burgas, Vilamarín, Barbadás, San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar y Xunqueira de Ambia, en los que ha quedado por delante de los socialistas gallegos. Aunque no ha sido la lista más votada en ningún municipio, se ha impuesto como la cuarta con más apoyos en 68 localidades, en las que ha quedado por delante de formaciones como Sumar y Vox. Mientras que en A Gudiña, A Veiga, Avión, Beade, Larouco, Melón, O Barco, O Bolo, O Irixo, Rubiá, Verea, Viana do Bolo, Vilardevós y Vilariño de Conxo ha sido quinta fuerza, en casi todos los casos, excepto Piñor, por detrás de la formación impulsada por Santiago Abascal. Por último, en Beariz, Carballeda de Valdeorras y Vilmartín de Valdeorras Democracia Ourensana ha quedado por detrás de formaciones como Vix, Sumar o Espazo Común, siendo sexta fuerza.