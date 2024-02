Decenas de agricultores protestan en Algeciras por la importación de productos marroquíes

Algeciras (Cádiz), 19 feb (EFECOM).- Decenas de agricultores han acudido la mañana de este lunes a Algeciras (Cádiz) para protestar por la situación que atraviesa el campo español y contra la importación de productos hortofrutícolas de Marruecos sin las exigencias sanitarias establecidas en la Unión Europea.

Desde las 11.00 horas, alrededor de setenta vehículos particulares de agricultores procedentes de Jaén y Sevilla han llegado al polígono industrial de La Menacha, en la localidad gaditana, convocados por la plataforma 6F, con la intención de continuar su marcha hacia el puerto de Algeciras, aunque se han encontrado con la oposición de la Policía Nacional, que les ha denegado el permiso.

La portavoz de la plataforma, Lola Guzmán, ha señalado en declaraciones a los medios que el motivo de la concentración en Algeciras es el de "transmitirle nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de aquí, que han hecho una gran labor, y así nos lo transmitieron en Roma los compañeros de la UE".

"Cada día que nos levantamos es peor. Ahora, el presidente del Gobierno ha dicho que libre mercado para Marruecos", ha lamentado la portavoz del colectivo, que pregunta por "cuánto pierde un agricultor, un ganadero o un pescador. Estamos trabajando a pérdidas y hasta aquí hemos llegado".

Para los manifestantes, la importación de productos de otros países como Marruecos, sin las exigencias sanitarias europeas, supone una amenaza para el sector, por lo que sostiene que "ya no queremos que entren ni con los mismos fitosanitarios, es que no van a entrar porque no forman parte de la UE, que es como una cooperativa de todos estos países".

"Eso de libre mercado nos está provocando un gran daño, para qué queremos entonces la UE", se pregunta Lola Guzmán, que denuncia que "no puede ser que estén las naranjas en Valencia colgadas en el árbol y las naranjas entrando de Egipto, eso se ha terminado".

La plataforma 6F se desvincula también de la movilización prevista por las organizaciones agrarias para el día 22 en el puerto de Algeciras: "el día 22 va a venir un sindicato a decir que va a paralizar el puerto. Claro, porque ese día no hay ferris. Que vengan ahora, que estamos todos en la calle".

"Que no utilicen los vídeos de los compañeros abriendo caminos y analizando los productos que vienen de Marruecos, porque se lo han ganado ellos", ha añadido Guzmán, que ha lanzado una advertencia sobre la manifestación del próximo jueves: "Los sindicatos que no vengan a ponerse medallas".

1011240

adw/fs/jmj