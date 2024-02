Baldoví celebra el "imparable ascenso" del BNG: "Es un espejo donde nos tenemos que mirar"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha lamentado este lunes el resultado de las elecciones autonómicas gallegas, al mantener el PP la mayoría absoluta, aunque ha celebrado "el imparable ascenso del BNG". "Por tanto, creemos que es un espejo donde nos tenemos que mirar", ha manifestado en los pasillos de Les Corts tras una jornada electoral marcada por la holgada mayoría absoluta del PP, el ascenso del BNG y la bajada del PSdeG. Sumar, con quien concurrió Compromís en las elecciones generales del 23J, no obtuvo representación. Baldoví ha reconocido que a Compromís le hubiera gustado que se produjera un cambio de gobierno en Galicia "que no ha podido ser", pero ha añadido que celebran "el imparable ascenso del BNG, de las fuerzas de proximidad acercadas al territorio". Preguntado por las próximas elecciones europeas y por cuál sería la opción más acertada para Compromís, si concurrir o no con Sumar, Baldoví (Més) ha sostenido que la prioridad de la coalición será presentarse de la forma en la que "los intereses valencianos estén bien representados en Europa". "La opción más acertada será la que haga que el valencianismo político, una fuerza de proximidad, esté en Europa", ha aseverado, algo que ha ligado con la importancia de las decisiones que se adoptan en la UE para la agricultura valenciana. Por tanto, el síndic ha insistido en que "para Compromís, la opción más válida será la que garantice que los intereses valencianos estén más representados en Europa". "CUANDO TOQUE, REGAREMOS" Ahora bien, ha remarcado que lo decidirán cuando "empiecen" a estudiarlo. "Cuando toque, regaremos", ha reiterado, y ha garantizado que valorarán "todas las opciones encima de la mesa". La semana pasada, Iniciativa -una de las tres patas de Compromís- planteó una consulta abierta a sus militantes sobre las posibles alianzas de la coalición con otras formaciones de cara a las europeas, mientras Més -partido mayoritario- remarcó que todavía no lo ha hablado.