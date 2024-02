Sumar denuncia una agresión a un apoderado en Vigo por parte de otro del PP, que niega y habla de "altercado"

Sumar Galicia ha denunciado una agresión a un apoderado de su formación por parte de otra del PP en el colegio electoral de Balaídos Distrito 4, en Vigo. El PP ha negado que se haya producido una agresión y habla de "altercado de carácter leve". Según ha explicado el propio candidato de Sumar por la provincia de Pontevedra, Ramón Sarmiento, alrededor de las 12,45 horas, una apoderada del PP se encontraba en el interior de una de las cabinas, "manipulando las papeletas, ocultando las de los demás partidos". Fue entonces cuando un apoderado de Sumar, Juan Valverde, le llamó la atención y le pidió que abandonase la cabina. Según el relato de la formación, la apoderada popular salió y empujó a Valverde, que al caer se golpeó la cabeza contra una mesa y quedó inconsciente durante unos minutos. Una apoderada del BNG llamó a la ambulancia, que trasladó a Valverde al Hospital Álvaro Cunqueiro donde, indican, se encuentra ahora a la espera de valoración y parte de lesiones. "Por el momento, se han solicitado radiografías de cervical, hombro, brazo, rodilla y lumbar", explican. Señalan también que "los tres miembros de la mesa, así como las dos apoderadas del BNG y otra apoderada de Sumar corroboran los hechos". La Policía Nacional, por el momento, no tiene constancia de denuncia y continúa recabando datos. "LLAMAMIENTO AL PP PARA QUE ACTÚEN CORRECTAMENTE" El propio Sarmiento se ha acercado al colegio electoral al conocer los hechos donde, ha apuntado, pudo hablar con Valverde, "que recuperó el conocimiento antes de ser trasladado al Hospital". El candidato ha agradecido a los apoderados del BNG y PSOE la atención prestada a su compañero y ha denunciado lo que, ha afirmado, en el colegio electoral donde se produjo el altercado le han descrito como "práctica habitual del PP de hostigamiento y manipulación de las cabinas electorales". "No es normal. Nuestra gente está en los colegios para ayudar, que es para lo que fue designada. Para garantizar este proceso democrático; no para andar tocando las papeletas, ni pelearse con nadie", ha afeado Sarmiento. A este respecto, ha pedido al PP que haga "un llamamiento a su gente" para que "mantengan una actitud correcta". "Podemos entender que en el día de hoy la gente del Partido Popular esté muy nerviosa, pero lo que le pedimos a esta hora es que hagan un llamamiento explícito para que su gente en las mesas tenga el mismo comportamiento que estamos teniendo el resto de fuerzas políticas", ha insistido. En esta misma línea, ha incidido en el trabajo que ejercen los apoderados para que la ciudadanía "pueda participar en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente festivo, en un ambiente cordial entre fuerzas políticas que están llamadas a entenderse al día siguiente de este proceso electoral". POSIBLES ACCIONES LEGALES Además, Sarmiento ha avanzado que los servicios legales de Sumar Galicia están "a disposición" del apoderado supuestamente agredido y que se encuentran en estos momentos "evaluando los hechos para interponer las acciones que correspondan". Apunta también Sarmiento que hay un parte de la Policía Local, que "recabó testimonios", como también están haciendo desde la propia formación. EL PP NIEGA QUE SE TRATE DE UNA "AGRESIÓN" Por su parte, fuentes del Partido Popular consultadas por Europa Press niegan que se haya producido una "agresión" y hablan de "altercado de carácter leve". Aseveran que tanto la versión de su apoderada como de testigos presenciales "desmienten" que se tratase de una agresión y relatan que Valverde le llamó la atención a la popular "cuando esta comprobaba que las papeletas estaban debidamente colocadas, lo que es una de sus competencias".