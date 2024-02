Rueda, tras su primera absoluta, reivindica que Galicia envía "un mensaje a España": "No queremos chantajes"

El líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado que Galicia "votó por el 'sentidiño'" este domingo y, tras atar una mayoría absoluta amplia que le permitirá continuar como presidente autonómico cuatro años más, ha advertido de que la comunidad también envía este 18F "un mensaje a España": "No queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos". En un hotel compostelano próximo a la sede autonómica del PPdeG, donde se han concentrado un centenar de profesionales de unos 65 medios de comunicación, Rueda ha lanzado este mensaje, tras llegar acompañado de su madre, Lola de Valenzuela; de su mujer, Marta Coloret; y de sus hijas Beatriz y Marta. Con la secretaria general y directora de campaña, Paula Prado, a su lado, Rueda ha dado las gracias por unos "excelentes" resultados a los cuatro presidentes provinciales, pero ha tenido un guiño especial para su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de quien 'heredó' en mayo de 2022 tanto la Presidencia de la Xunta como el liderazgo del PPdeG con el salto del de Os Peares a la política estatal. Consciente de la lectura nacional de estos comicios y ya convertido en 'barón' popular de pleno derecho, Rueda ha dado las gracias al "primer militante de Galicia", en relación a Feijóo, de quien ha asegurado que "marcó el camino del éxito extraordinario de esta noche", además de hacer sentir "orgullosos" a los populares "durante muchísimo tiempo". "A quien perseguía y criticaba la oposición sin darse cuenta de que al final la gente opina cuando llegan las elecciones como acaba la oposición", ha añadido, antes de proclamar que los gallegos han tomado "la decisión correcta para Galicia y para España". Al tiempo, se ha dirigido a quienes no le han votado, y ha asegurado que gobernará "para todos y todas". Pero sobre todo ha recalcado que, dado que "todo el mundo estaba pendiente" de lo que sucedía en la Comunidad, tenía que manifestar su convicción de que, "sin ninguna duda", este domingo "Galicia le envió un mensaje a España". "El mensaje es que aquí no queremos chantajes; ni hacerlos, ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni ser más que los demás, ni menos que nadie. Queremos igualdad, entendimiento, responsabilidad y queremos dignidad. Galicia votó por el 'sentidiño' y ha tomado la decisión correcta para Galicia y España", ha proclamado. (Habrá ampliación)