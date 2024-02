Pradales llama a los jóvenes a "comprometerse con Euskadi" y el PNV ante su "desafección" hacia la política

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha mostrado su preocupación por la "desafección" de parte de la sociedad y de la juventud ante la política y les ha llamado a "comprometerse con Euskadi" y con "el proyecto de futuro" de los jeltzales para lograr un mayor bienestar que permita a los jóvenes tener "buenas condiciones de trabajo desde el primer día". "Inconformismo sí, pero también compromiso con el país", ha afirmado. Pradales ha realizado estas declaraciones frente al batzoki de Bilbo Zaharra, donde, junto con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha colocado una placa conmemorativa del 120 aniversario de Euzko Gaztedi-EGI. Previamente, ha asistido al homenaje que se ha realizado en la sede de Sabin Etxea a los miembros de la organización juvenil del PNV "de hoy y de ayer", de donde ha partido una kalejira hasta el Casco Viejo de la capital vizcaína. Junto a la también presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, y el cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi, el aspirante jeltzale a la Lehendakaritza ha dirigido unas palabras a las puertas del batzoki. Al lado, miembros de EGI sostenían una pancarta en la que se leía 'Resistencia vasca. Euskal Erresistentziaren ahotsa gara'. En su intervención, Imanol Pradales ha expresado su preocupación ante "la desafección" de una parte de la sociedad con la política, y en concreto de "mucha gente joven". "Cuando yo acabé los estudios en la cabeza tenía encontrar un buen trabajo, con un buen salario, en el que poder desarrollar una carrera profesional, con buenas condiciones para poder conciliar y disfrutar, para poder salir de la casa de aita y ama, para emanciparme y buscar una vivienda", ha añadido. A su juicio, "la política con mayúsculas es el instrumento fundamental para eso". De esta forma, ha llamado a la juventud a "no mirar para otro lado", y ha apelado a su "inconformismo como mejor antídoto contra esa desafección y como instrumento de progreso". "El inconformismo de la juventud es un valor fundamental para transformar y mejorar una sociedad. Y tenemos que abrirnos a ese inconformismo, pero yo también quisiera lograr el compromiso de los jóvenes de este país, para mejorarlo y avanzar hacia una Euskadi del bienestar, fiable y global", ha resaltado. Pradales ha dicho "sí al inconformismo, pero también al compromiso con Euskadi". "Son los elementos que mueven la transformación de un país", ha destacado, para animar a la juventud a ser "valiente" porque "no pasa nada por confundirse, por intentarlo, por cometer un error". "Es mejor intentarlo, es mejor arriesgar y ser inconformista que quedarse de brazos cruzados. Eso sí, no perdamos aquellos valores que nos han permitido construir este país, el del trabajo, del esfuerzo y la colaboración. Eso está en el ADN del PNV y son los elementos fundamentales para seguir construyendo juventud", ha asegurado. Tras señalar que a él no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ha apuntado que el PNV "necesita gente a su lado, jóvenes que quieran y se atrevan a hacer, sin miedo a equivocarse", porque "es la mejor manera de construir este país, de que mejore y avance". "El proyecto de futuro del PNV es el de una Euskadi del bienestar, fiable y global, al que invitamos a toda la juventud vasca a que participe y se comprometa", ha insistido. ACTO EN SABIN ETXEA De manera previa, durante el acto conmemorativo con motivo del 120 aniversario de la fundación de EGI celebrado en la sede de Sabin Etxea, el candidato a lehendakari ha afirmado que "una persona joven debe poder cumplir sus objetivos y sueños, merece oportunidades". "Para ello necesita un buen trabajo, con unas buenas condiciones laborales, desde el primer día. Cada joven merece su oportunidad para que desarrolle su proyecto de vida en Euskadi", ha defendido. La intervención de Imanol Pradales y la posterior interpretación del 'Eusko Gudariak' y del 'Euzko Abendaren Ereserkia' han puesto broche a la celebración, que ha rendido tributo a todas las mujeres y hombres que han integrado EGI en estos 120 años. El acto interno ha sido presentado por la secretaria nacional de EGI, Beatriz Berlanga, que estaba acompañada de una treintena de secretarias y secretarios nacionales de las juventudes jeltzales durante las últimas décadas. Además de Berlanga, han tomado la palabra, junto a Pradales, el ex diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao, que fue el primer dirigente liberado de EGI; Ane Támara, también integrante de las juventudes del PNV y presidenta de la Uri Buru Batzarra de Bilbo Zaharra; y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.