Pontón reconoce un resultado "insuficiente" porque el objetivo era "abrir un tiempo nuevo"

Santiago de Compostela, 18 feb (EFE).- La líder del BNG, Ana Pontón, ha reconocido este domingo, tras el recuento de los votos, que su partido ha obtenido un resultado "insuficiente", porque el objetivo era "abrir un tiempo nuevo" en Galicia.

Acompañada de los integrantes de la Ejecutiva Nacional y de los candidatos en las listas de las cuatro provincias, Pontón ha comparecido en A Nave de Vidán de Santiago de Compostela, donde ha destacado que el BNG también ha obtenido un resultado "extraordinario", el mejor de la historia en escaños, votos y porcentaje.

"Galicia ya cambió, esta campaña lo cambió todo y nunca nada volverá a ser igual", ha expresado la líder del Bloque

Tras el escrutinio, el PP ha logrado retener la mayoría absoluta en Galicia con 40 diputados de 75 (dos menos que en 2020); mientras que el BNG ha obtenido 25 actas (seis más), y el PSdeG ha conseguido nueve (cinco menos.)

Además, Democracia Ourensana ha logrado entrar en el Parlamento con 1 escaño.

Pontón ha destacado que quizás muchas personas están "decepcionadas" con el resultado, algo que entiende y comparte, ya que había "muchísima ilusión en esta campaña" y "miles de personas depositaron su confianza" en el BNG, un partido que ahora está más "consolidado, más fortalecido y con más ganas de impulso" para seguir defendiendo los intereses de los gallegos.

La líder nacionalista ha recordado que el resultado indica también que Galicia ya cambió, que hay "un antes y un después" y que "no hay marcha atrás" ante un crecimiento de una ciudadanía "que no se conforma con la realidad del momento y no se resigna a ver cómo Galicia va a menos".

"Hay un caudal de esperanza en este momento que es clave para todo lo que tenemos que construir de cara al futuro. Los grandes cambios no son fáciles, sabemos que hay que pelearlos. Aquí va a haber una organización y un grupo parlamentario fuerte para dar la cara por toda la ciudadanía".

Pontón ha pedido a sus votantes "que mantengan intacta la ilusión y la esperanza" porque su confianza "va a servir para que haya una alternativa fuerte trabajando en el Parlamento".

"Hoy no acaba nada. Estamos más fuertes y con más energía para trabajar por este país", ha reiterado y ha remarcado que el PP debería entender que "también hay miles de gallegos que le dieron un toque de atención en las urnas aunque mantuvieran su mayoría absoluta".

Según Pontón, ahora su partido debe ver cómo seguir ensanchando sus bases, porque en los últimos años demostraron que la formación "no tiene techo" y que van "a por todas siempre".

Pontón ha dado las gracias a toda la militancia y a los simpatizantes por la que ha calificado, "con toda humildad", de "campañón".

"Miles de personas nos vieron como su alternativa. El BNG tiene una gran organización y la mejor militancia del mundo", ha dicho la líder nacionalista, que ha presumido de las más de 465.000 personas que, ilusionadas, cogieron la papeleta del Bloque, un "referente indiscutible como alternativa al PP".

También ha recordado a sus padres, Luis y Aurita, por apoyarla "siempre" y hacer de ella la persona que es hoy.

Pontón ha afirmado que ya ha felicitado al candidato electo, Alfonso Rueda, por su victoria electoral y no ha querido entrar a valorar los resultados de otras fuerzas políticas. No obstante, ha apuntado que el cambio "no dependía solo" de lo que hicieran ellos, puesto que había "otros actores en juego".

"Lo que pasó en este país es que los gallegos y gallegas han decidido que no hubiera cambio político", ha expresado. EFE

