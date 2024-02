Pontón afirma que "los grandes cambios no son fáciles" y que hay un "caudal de esperanza": "Hoy no acaba nada"

La candidata del BNG a la Presidenta de la Xunta, Ana Pontón, ha afirmado que "los grandes cambios no son fáciles" pero ha afirmado que hay "un caudal de esperanza" y ha apelado a las personas que están "decepcionadas" compartiendo este sentimiento pero con una proclamación: "Hoy no acaba nada". En su comparecencia ante los medios, Pontón ha insistido en que "un país no se transforma de un día para otra" y ha afirmado "esta campaña lo cambió todo" y que "la alternativa para construir un gobierno al servicio de la ciudadanía" es el BNG y se ha comprometido a seguir trabajando en este sentido. "Vamos a conseguirlo en el futuro", se ha mostrado segura en una comparecencia en la que ha tenido palabra de agradecimiento para sus padre y para su madre Aurita. Pontón ha analizado que la ciudadanía decidió que "no hubiese cambio político" y ha evitado entrar a valorar los resultados de otras organizaciones políticas. Pontón ha asegurado que el BNG seguirá trabajando para "ensanchar" sus bases y ha incidido en que estas elecciones "lo cambiaron todo". "Tenemos que ver como somos capaces de seguir ensanchando las bases del BNG y lo que demostramos es que el BNG no tiene techo y esa línea de seguir ensanchando va a ser clave. Aquí está la alternativa que puede darle una alternativa a este país y yo me siento con más fuerza, con más energía y con más ganas que nunca", ha enfatizado. (HABRÁ FOTOS PROFESIONALES DE LA COMPARECENCIA)