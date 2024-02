Marea blanca número 100: "¡La sanidad no se vende, se defiende!"

Madrid, 18 feb (EFE).- La marea blanca en defensa de la sanidad pública ha vuelto a salir este domingo a las calles de Madrid, donde varios miles de personas se han unido a su manifestación número 100 convencidas de que "la lucha es el único camino" para proteger la salud de toda la ciudadanía.

"¡La sanidad no se vende, se defiende!", "no vamos a parar, no vamos a parar, estamos defendiendo nuestra sanidad"; "política social no es privatizar"; "recortar en sanidad es un acto criminal" o "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" han sido algunos de los cánticos que se han escuchado en la marcha que ha partido de la Puerta del Sol, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, y ha llegado el Ministerio de Sanidad.

Bajo el lema "¡sanidad 100 % pública, universal y de calidad. Stop privatización ya!", la marea blanca número cien ha exigido que se financie el sistema sanitario de Madrid con recursos suficientes, que se acabe con la privatización de los servicios públicos y que se refuerce el personal tanto de la Atención Primaria, como de las urgencias y los hospitales.

En la manifestación se han escuchado cánticos dirigidos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien le han exigido que dimita y de la que han criticado que cierre centros de salud. Y han adelantado que estarán "en la calle hasta el último día" con sus vindicaciones.

Esta marcha ha coincidido en el tiempo con la mascletá celebrada por el Ayuntamiento de Madrid en el Manzanares y los manifestantes no lo han dejado pasar: "Más sanidad y menos mascletá", han solicitado.

Carteles reivindicativos clamaban que "no más muertes por precariedad" y denunciaban que "los recortes en sanidad matan". Hasta un ataúd y una corona de flores pretendían ser una metáfora del estado de la sanidad pública en Madrid.

Más de once años después de su primera salida, a finales de 2012, la marea blanca continúa reivindicando acabar con el deterioro del sistema público de salud derivado de una infrafinanciación, las largas listas de espera y las derivaciones de pacientes a centros privados.

Las privatizaciones y conciertos con empresas privadas han sido una de las cuestiones más denunciadas en la marcha, que ha tenido una parada frente al Congreso de los Diputados. "Si vas a la privada y no llevas talonario, te vas al otro barrio" o "tenemos un deseo, que para la privada no haya dinero" han sido algunos cánticos con los que los manifestantes se han referido a esta cuestión.

Convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (Medsap), la marea blanca ha vuelto a solicitar el fin de las privatizaciones y los recortes, "acabar con el avance del mercado" en el ámbito de la salud, garantizar que los centros de salud y de urgencias extrahospitalarias cuenten con las plantillas necesarias, pues ahora existe déficit de personal, fortalecer la atención a la salud mental y mejorar las condiciones laborales de las profesiones sanitarias.

"Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden", han advertido. La marea blanca ha dejado claro que continuará en las calles defendiendo la sanidad pública para todos y todas, "hasta el último día". EFE

