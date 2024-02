Lois tacha de "malos", "sin paliativos", los resultados de Sumar, relegada a quinta fuerza por detrás de Vox

La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha calificado de "malos, sin paliativos", los resultados del partido en estas elecciones gallegas, en las que se ha quedado muy lejos de obtener representación, al lograr menos del 2% de los sufragios y ser relegada al quinto lugar entre las fuerzas más votadas, por detrás de Vox. Al filo de las 22.30 horas, Lois ha comparecido ante los medios en el Hotel Peregrino de Santiago, arropada por los miembros de su candidatura y el equipo que ha seguido con ella la noche electoral. Entre ellos, no ha estado la líder del partido y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pero sí el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, quien, sin embargo, no acompañó a Lois en su declaraciones ante los periodistas. Recibida con el aplauso de los suyos, ha felicitado al candidato del PP, Alfonso Rueda, por revalidar la mayoría absoluta para los populares en unos comicios que dejan para Sumar "unos resultados que no son los esperados". "Son unos malos resultados. Hay que reconocerlo, sin paliativos", ha aseverado Lois, que ha señalado que Sumar Galicia "no fue capaz en este poco tiempo" desde su constitución a finales del pasado año hasta la cita con las urnas de "lograr los objetivos" que se habían marcado. Y es que Sumar ha quedado relegada al quinto puesto entre las fuerzas más votadas, superada por Vox, que ha logrado 4.000 votos más que el partido de Díaz, terceros en la 'tierra' de la vicepresidenta en las generales celebradas hace medio año. En esta ocasión, con casi el 99% escrutado, Sumar ha tenido 27.509 por los más de 31.800 logrados por Vox, también lejos de alcanzar el Pazo do Hórreo. Emocionada, Lois ha reconocido que los resultados no son los "esperados" en las primeras elecciones gallegas de lo que ha definido como "un proyecto nuevo". "Partíamos de cero y creo que nos faltó tiempo", ha apostillado la candidata, convencida de que no tuvieron el margen necesario para "llegar a la sociedad civil" para explicarles su "proyecto". Con todo, Lois ha querido cerrar su intervención con un "mensaje positivo de cierre". "Los resultados son malos, pero Sumar Galicia es un proyecto de futuro", ha añadido para, a renglón seguido, señalar al trabajo de los dos diputados en el Congreso, Verónica Rodríguez Barbero y Manolo Lago, que acompañaban a Lois en su intervención ante la veitena de periodistas que han seguido la noche electoral del partido de Díaz. "Hay futuro, pero hay que trabajarlo", ha concluido en una comparecencia sin preguntas. YOLANDA DÍAZ NO ESTUVO EN GALICIA La noche electoral arrancaba en la sede elegida de Sumar, el Hotel Peregrino de Santiago, elegido por haber sido el lugar donde habían seguido las elecciones generales de julio de 2023, en las que celebraron sus dos diputados, uno de ellos, precisamente, el de la candidata Marta Lois, que asumiría más tarde la portavocía en el Congreso. Entre el equipo que acompañó a Lois en la noche de este domingo no estuvo la líder del partido, Yolanda Díaz. La ferrolana, volcada en la campaña, especialmente en el tramo final, siguió el escrutinio desde Madrid. Sí ha estado en Santiago el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, quien, sin embargo, no salió junto a Lois y sus compañeros de proyecto ante la veintena de periodistas que siguieron la noche de Sumar en sus primeras gallegas. POR DETRÁS DE VOX Así las cosas, la candidatura encabezada por Marta Lois se ha quedado muy lejos de obtener representación, para la que, según la ley electoral gallega, hay que alcanzar, al menos, el 5% de los votos. En la provincias de A Coruña y Pontevedra, las señaladas a lo largo de la campaña por Sumar como aquellas en las que peleaba por escaños que "restaría" al PP, se han quedado por debajo incluso del 2,5%. En Ourense y Lugo, sus votos apenas han representado el 0,5%. De hecho, Sumar ha sido relegada al quinto lugar entre las fuerzas más votadas al ser superada por Vox y sólo ha logrado un punto más en porcentaje sobre los sufragios totales que Democracia Ourensana, el partido de Gonzalo Pérez Jácome que únicamente concurría en la provincia de Ourense. DESPLOME RESPECTO A LAS GENERALES En sus primeras elecciones gallegas y la primera cita con las urnas separados de Podemos, el partido de Yolanda Díaz aspiraba a aproximarse a los resultados que en las elecciones generales de julio le reportaron dos diputados en el Congreso, uno por Pontevedra y otro por A Coruña. Entonces, y con Podemos dentro de la coalición, lograron ser tercera fuerza con 178.691 votos, el 11,11% del total. En A Coruña se elevaron al 12,39% (82.618) y fueron má allá en Pontevedra hasta auparse al 13,42% (75.615). Estas dos provincias, las más pobladas y las que más escaños otorgan en el Pazo do Hórreo, eran las señaladas en los mensajes de Sumar durante la última semana de campaña, en la que reiteraron la idea de que competían los restos con el PP y que, arrebatar estos diputados de las manos de los populares, sería clave para un hipótetico triunfo del bloque de izquierdas que no se ha alcanzado. EMPEORA A GALICIA EN COMÚN Los resultados de este domingo también empeoran los de Galicia En Común, la coalición que en las gallegas de 2020 representó al espacio político de las "mareas" que lograron liderar la oposición en el Parlamento gallego y gobernar las ciudades de A Coruña, Santiago y Ferrol. Entonces, la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Anova se quedó también fuera de la Cámara gallega, medio punto por debajo de entrar en el reparto de los escaños en Pontevedra y A Coruña y con menos del 4% de los votos totales. Cuatro años después, Anova se ha apartado del espacio político heredero de "las mareas" para sellar la reconciliación del nacionalismo gallego en torno al BNG y Podemos Galicia concurrió en solitario a estas elecciones después de que sus bases rechazasen el preacuerdo que su dirección había negociado con la promotora de Sumar Galicia. Los restos de aquellas mareas que cambiaron el mapa político gallego con su irrupción en las municipales de 2015 estuvieron representados en estas elecciones, además de por Sumar, por la candidatura de Podemos encabezada por Isabel Faraldo, que con 3.700 votos ha quedado de octava fuerza, por detrás de partidos como Pacma.