Lois califica de "malos", "sin paliativos", los resultados de Sumar, que atribuye a que les "faltó tiempo"

La candidata de Sumar Galicia a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha calificado de "malos, sin paliativos" los resultados del partido en estas elecciones gallegas, en las que se ha quedado muy lejos de obtener representación, al lograr menos del 2% de los sufragios y ser relegada al quinto lugar entre las fuerzas más votadas. Al filo de las 22,30 horas, Lois ha comparecido ante los medios en el Hotel Peregrino de Santiago, arropada por los miembros de su candidatura y el equipo que ha seguido con ella la noche electoral, entre las que no se encontraba la líder del partido y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Recibida con el aplauso de los suyos, la exportavoz de Sumar en el Congreso ha felicitado al candidato del PP, Alfonso Rueda, por revalidar la mayoría absoluta para los populares en unos comicios que dejan para Sumar "unos resultados que no son los esperados". "Son unos malos resultados, hay que reconocerlo, sin paliativos", ha aseverado Lois, que ha señalado que Sumar Galicia "no fue capaz en este poco tiempo" desde su constitución a finales del pasado año hasta la cita con las urnas de "lograr los objetivos" que se habían marcado. (HABRÁ AMPLIACIÓN CON FOTO PROFESIONAL)