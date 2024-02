La IA se convierte en una herramienta eficaz para el entrenamiento deportivo personalizado

Eduardo Palacios

Logroño, 18 feb (EFE).- Dentro del catálogo de aplicaciones que ya tiene la inteligencia artificial (IA), hay algunos que aportan beneficios claros, como utilizarla para diseñar entrenamientos personalizados para deportistas, ya que el volumen de datos que se puede procesar con estas herramientas es muy superior a lo que se ha manejado hasta ahora por los preparadores, a los que, no obstante, no puede sustituir.

Así lo ha explicado a EFE Joel Manuel Prieto Andreu, profesor e investigador del grupo Tecnología Digital y Didáctica de la Educación Física (TECNODEF) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

En realidad, ha reconocido, los entrenadores personales siempre han dedicado parte de su trabajo a "volcar" datos personales de sus clientes e identificar las áreas de mejora, pero "ahora se abren muchas más posibilidades".

Por ejemplo, "ahora le podemos indicar a una IA, a través de un chat, el número de calorías que queremos que alguien consuma en un entrenamiento, pero de qué tipo de macronutrientes", ha subrayado.

"También puede hacerse para lo contrario, para engordar dos kilogramos cada dos semanas y, entonces, la IA te va a hacer un plan detallado de lo que tienes que ingerir cada día, durante el desayuno, la comida y la cena", ha indicado, y "te ofrece de forma inmediata un documento que a un nutricionista le llevaría una semana de trabajo".

Lo mismo sucede, ha detallado, con el entrenamiento, para el que ya las aplicaciones de IA "te marcan los ejercicios que hay que hacer en cada momento a partir de un objetivo que tú le has explicado".

Prieto admite que "la gran ventaja de la IA en este campo es la rapidez en el procesado de datos, que es casi inmediato", pero, indice, "no puede sustituir al profesional porque hay cuestiones en las que no entra, como la retroalimentación afectiva en el entrenamiento, las demostraciones físicas, la asistencia personal y la compresión del mundo real".

Por eso, no cree que la IA vaya a sustituir a los entrenadores o los nutricionistas, pero, "evidentemente, sí que es de utilidad para tener información en la palma de la mano de forma inmediata" y "con muchos más avances que los que había hasta ahora en internet".

Así, la tecnología en este campo avanza hacia dispositivos de IA que puedan evaluar si una persona hace bien un ejercicio; y hacia otros "con los que puedas hablar" y "preguntar, por ejemplo, porqué estas cansado en un determinado momento".

En este último caso, por ejemplo, el dispositivo analiza parámetros como el oxígeno en sangre, la temperatura de la piel y el pulso, que "ya incorporan muchos, pero no tenían una comunicación directa contigo".

Sin embargo, los últimos avances en este campo van hacia dispositivos que sí comunican con las personas y no lo hacen mediante un teléfono, sino de forma directa, ya que, por ejemplo, "en un gimnasio te pueden decir si estás haciendo mal un ejercicio".

Es decir, "en un gimnasio la IA puede ayudar a los monitores a simplificar tareas y mejorar la experiencia de los usuarios del gimnasio", ha incidido.

También puede ayudar a quien hace ejercicio por su cuenta, aunque "eso es un peligro porque no se supervisa por un profesional" y "no existe la dimensión pedagógica que aportan las personas y no la tecnología", por lo que "no creo que se pueda sustituir a los humanos, aunque asusta", reconoce este experto. EFE

ep/alg/jpd