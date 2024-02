Illa (PSC) defiende el reencuentro en Cataluña y rechaza la "crispación"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha defendido este sábado que es el momento del reencuentro y la reunión en Cataluña, y ha rechazado la "crispación". "Este no es el momento de salar, de echar sal a las heridas, sino de curarlas", ha dicho citando al primer ministro en funciones de Portugal, António Costa, durante el acto en que el portugués ha recibido el Premi als Valors Europeus del PSC, con la participación de los eurodiputados socialistas Laura Ballarín y Javi López. Illa ha considerado que estas palabras transmiten "un mensaje muy pertinente hoy en Cataluña y en España". Ha elogiado la "enorme capacidad de llegar a acuerdos" que tiene Costa, que ha sido uno de los motivos para recibir la distinción, ya que, según Illa, en la política de esta década hay que tener esta capacidad. También ha asegurado que "hay que mirar" a Portugal en ámbitos como energías renovables y educación. Illa también ha dedicado unas palabras de reconocimiento para el influyente opositor ruso fallecido este viernes en la cárcel en su país, Alexei Navalni: "Hay sitios donde no hay libertad y no están tan lejos". INTERVENCIONES DE EURODIPUTADOS Los eurodiputados socialistas Laura Ballarín y Javi López han elogiado la trayectoria de Costa, que presentó su dimisión el 7 de noviembre ante la sospecha planteada por la Fiscalía de que incurrió en un delito de tráfico de influencias en la operación 'Influencer'. Ballarín ha defendido que tanto Costa como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han definido los países del sur de Europa como "el motor de la socialdemocracia y la construcción europea". López ha definido a Costa como "uno de los grandes arquitectos y protagonistas de la construcción de la alternativa posible durante los últimos años en Europa", porque, según él, ha puesto la economía al servicio de la gente.