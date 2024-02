Galicia registra una participación superior al 67%, una subida de casi 20 puntos respecto a 2020

Galicia registra, con el 87,1 por ciento escrutado, una participación del 67,24 por ciento en las elecciones al Parlamento de este 2024, una cifra que está casi 20 puntos por encima de la registrada en los comicios de 2020, marcados por la pandemia, y en los que votaron el 48,97% de los electores. En 2016, este porcentaje había sido del 53,63%. El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, ha comparecido sobre las 22,00 horas para dar los resultados electorales con el escrutinio superando el 80 por ciento, a la espera de los datos definitivos al cierre del recuento y de incluir el voto CERA, que supondrá 29.300 papeletas más. Por provincias, con el porcentaje de voto escrutado hasta el momento, en A Coruña ha votado un 65,84%; en Lugo, el 69,82%; en Ourense, 68,75%; y en Pontevedra, el 67,24%. De este modo, el PP obtendría 40 escaños; seguido del BNG, con 25 escaños y del PSdeG, con 9. Entra también en la Cámara gallega, con un diputado, Democracia Ourensana. El resto de fuerzas políticas no lograrían representación en el Parlamento. Villanueva ha agradecido a la administración, a los que han estado en las mesas electorales y a toda la ciudadanía su "comportamiento cívico" durante toda la jornada y ha aprovechado para "felicitar al pueblo gallego por esta participación tan importante". DATOS En total, el censo electoral para estas elecciones a la Cámara gallega asciende a 2.693.633 personas, ya que a los más de 2,2 millones de electores censados en Galicia, hay que sumarle los 476.544 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). De estos últimos, finalmente han votado 29.300, lo que supone el 6,15% del total. Los resultados de este voto, que por primera vez después de tres comicios autonómicos no ha sido 'rogado', se darán a conocer el 26 de febrero. En el 2020 habían votado 5.404 personas (1,17%); en 2016, 10.777 (2,41%); y en 2012, 12.954 (3,26%). Mientras, en 2009 habían depositado su voto en el extranjero 101.708 electores, un 30,2% del total. La participación hasta las 12,00 horas de este 18 de febrero de 2024 era del 17,12 por ciento, cifra que se situaba 2,3 puntos por debajo de la registrada a esa hora en la convocatoria electoral de hace cuatro años y dos puntos por encima de la cifra de participación en la cita con las urnas de 2016, cuando al mediodía habían acudido a votar el 15,01% de los electores. Por el contrario, a las 17.00 horas la participación se disparaba y superaba el 49%, algo que no ocurría desde los comicios de 2009. Asimismo, se situaba seis puntos por encima del 42,97% de los comicios de 2020, marcados por la pandemia, y del 42,49% registrado en las autonómicas de 2016. En 2012, la afluencia a esta hora había sido del 42,5%.