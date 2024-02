Ferraz admite que no han obtenido un buen resultado en Galicia pero respalda el liderazgo futuro de Besteiro

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha felicitado al PP por su victoria en las elecciones autonómicas en Galicia aunque ha señalado que la derecha "retrocede" en escaños. En todo caso ha admitido que los socialistas no han obtenido un buen resultado, y que no ha sido suficiente para lograr el cambio. Además ha respaldado al candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, a pesar de que ha obtenido el peor resultado de los socialistas en las elecciones gallegas al obtener solo nueve escaños y perder cinco. "A pesar de que la izquierda crece y la derecha ha retrocedido no ha sido suficiente, no ha sido un buen resultado", ha reconocido Peña tras conocerse los resultados del escrutinio, en una declaración sin preguntas desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz de Madrid. Así, ha subrayado que confían "plenamente" en que Besteiro es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y además ha señalado que cuando el PSOE lidera la alternativa a la derecha "el cambio siempre está más cerca". "Vamos a trabajar los próximos cuatro años con el PSdG para darle a los gallegos una alternativa y un proyecto de país que sea capaz de aglutinar grandes mayorías sociales", ha terminado.