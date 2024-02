El que fuera 'número dos' de Interior con el PP declara este martes por presuntas presiones al abogado de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño tomará declaración este martes en calidad de imputados al que fuera 'número dos' de Interior Francisco Martínez y al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado citó a sendos investigados a partir de las 10.00 horas. Fue en esa misma resolución por la que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó imputar a ambos en base a los elementos de cargo "derivados de las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez". El juez rechazó citar al que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset porque ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión. Cabe recordar que esta investigación se enmarca en la pieza separada número 36 del 'caso Villarejo', que se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el exmagistrado para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'. Y que se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Marbella, acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en la que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño. Dichos archivos de audio, indicaba un auto de la Sala de lo Penal, "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido como 'Gürtel', Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario". "ELEMENTOS DE PRESIÓN" El juzgado de Marbella ofició a la Policía para que emitiera un informe e identificara a los tres interlocutores en los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de email de Gómez de Liaño, tratándose de José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro. En el mismo informe policial, se ponía de manifiesto información relativa a Halit Sahitaj, en cuya vivienda se encontraron los audios, "concretada en anotaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo relativas a supuestos pagos recibidos por Gómez de Liaño que podrían resultar comprometedores --a los cuales, además, se hace referencia en los cuatro archivos de audio a fin de utilizarlos como elementos de presión--". "Asimismo, se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos", recogía la Sala, que apuntaba que esas gestiones habrían sido referidas también por el comisario al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez --imputado en 'Kitchen'--. El magistrado, por su parte, indicaba que si bien "hasta ahora ninguna de las personas que ha declarado en la causa (...) ha avalado la intervención de Francisco Martínez en los hechos, (...) lo cierto es que sí constan diferentes anotaciones en las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez que sí hacen expresa referencia a Javier Gómez de Liaño, pudiendo revelar actuaciones llevadas a cabo sobre el mismo con relación a eventuales pagos opacos recibidos de Kalasov al tiempo en que ejercía como letrado defensor de Luis Bárcenas Gutiérrez en el conocido como caso Gürtel". "De estas actuaciones sobre Javier Gómez de Liaño se habría dado cuenta a Francisco Martínez, a la sazón Secretario de Estado de Interior, y a Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, según revelan las anotaciones plasmadas por el investigado José Manuel Villarejo", apuntaba. MENCIONES EN LAS AGENDAS DE VILLAREJO El juez detallaba en su auto hasta ocho menciones que hace Villarejo sobre Martínez ('Chisco') en sus agendas y en relación a Kalasov. Todas, eso sí, reflejadas en informes de Asuntos Internos. Por su parte, en cuanto al ex DAO, el magistrado señalaba que consta igualmente al menos una anotación que pondría de manifiesto "cuando menos su conocimiento de algunas actuaciones llevadas a cabo sobre Javier Gómez de Liaño al tiempo en que actuaba como letrado defensor de Luis Bárcenas en el conocido caso Gurtel". Tras esto, el juez resaltaba que teniendo en cuenta que ambos se encuentran encausados en la pieza 7 --'Operación Kitchen'-- "por hechos íntimamente vinculados con los que son objeto de investigación en la presente pieza, así como el contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones, tanto Francisco Martínez como Eugenio Pino habrán de comparecer con el estatus procesal de investigados". Cabe recordar que en el marco de esta causa declaró en noviembre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien reconoció que se reunió con Villarejo en cinco o seis ocasiones, al tiempo que aseguró que no recuerda que en esos encuentros hablasen del extesorero de la formación Luis Bárcenas o de su abogado, Javier Gómez de Liaño, desmarcándose así de las supuestas presiones a ambos.