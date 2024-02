El PSOE de Galicia valora la participación y desea que haya una "mayoría progresista" que permita el cambio

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, ha puesto en valor la participación y el comportamiento cívico demostrado este domingo por los gallegos y las gallegas y ha mostrado su deseo de haya una mayoría progresista" que permita el cambio. El responsable de Organización de los socialistas gallegos ha comparecido ante los medios sobre las 20,30 horas, una vez cerrada las urnas pero aún sin datos del escrutinio, para destacar que ha sido una "jornada electoral muy positiva", con una "participación que da buena muestra de un comportamiento cívico". "Estamos contentos de que los gallegos hayan participado de una forma importante", ha dicho. Lage ha celebrado el hecho de que no se registrasen "grandes incidencias" y que los comicios hayan suscitado "interés" en la ciudadanía. "Nos parece muy positiva la implicación de la ciudadanía", ha apuntado. Con todo, no ha querido valorar las encuestas que sitúan al PSdeG a la baja, y ha apelado a la "prudencia". "Tenemos que ser prudentes a esta hora, no tenemos datos reales del escrutinio, hay muy poco escrutado", ha señalado. En su intervención, ha aprovechado para agradecer a los militantes y simpatizantes del PSOE su participación en la campaña y, en especial, el trabajo de los apoderados e interventores a lo largo de este domingo en los colegios electorales. Lage ha recordado que los socialistas gobiernan en la mayoría de los ayuntamientos gallegos y también en el Gobierno del Estado y ha mostrado su deseo de que haya una mayoría social progresista que apueste por la izquierda y haga posible un cambio". El secretario de Organización ha comparecido a los medios en la sede del PSdeG, a la que ha llegado a las 19,45 horas el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado por miembros de su equipo.