El PPdeG rebaja su presencia en la Cámara en un grupo con muchas caras conocidas y en las que se prevén cambios

El PPdeG rebaja en dos su presencia en la bancada del hemiciclo del Pazo de Hórreo, en un grupo en el que habrá muchas caras conocidas y se esperan cambios tras la conformación del gobierno en la Xunta de Alfonso Rueda. Estos son los 40 diputados que integrarán el Grupo Parlamentario del Partido Popular de Galicia: A CORUÑA 1. Diego Calvo --San Sadurniño, 1975--. Licenciado en Ciencias Económicas. Presidente provincial del PP coruñés, se situó como número dos de Alfonso Rueda en la Xunta (vicepresidente primero) tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal. 2. Paula Prado --Santiago, 1971--. Licenciada en Derecho y diputada, tras su paso por la política municipal, es la secretaria general del PPdeG. Ya con Feijóo había ejercido la portavocía del partido. 3. Ángeles Vázquez --Melide, 1972--. Licenciada en Xeografía e Historia. Tras ser alcaldesa de su localidad, entró en la Xunta como conselleira en la etapa de presidente de Feijóo. Ahora es vicepresidenta dsegunda de la Xunta. 4. Martina Aneiros --Ferrol, 1977--. Licenciada en derecho, ejerció como abogada entre 2001 y 2022. Antes de ponerse al frente de la Delegación Territorial de la Xunta en Ferrol, pasó por la política local. 5. Borja Verea --Santiago, 1980--. Licenciado en Derecho, es funcionario y, tras ocupar varios cargos intermedios en la Xunta, está al frente del PP compostelano. 6. Ethel Vázquez --Santiago, 1972--. Ingeniera de Caminos, forma parte del Gobierno gallego desde 2014, ahora al frente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. 7. Fabiola García --Ribeira, 1985--. Licenciada en Derecho, Feijóo le confió la Consellería de Política social tras un breve paso por la política municipal y por el nivel intermedio de la Xunta. Rueda la mantuvo en este departamento. 8. Miguel Corgos --A Coruña, 1971--. Licenciado en Económicas y funcionario. Asumió la Consellería de Facenda tras falleceser su antecesor, Valeriano Martínez. 9. María Jesús Lorenzana --A Coruña, 1981--. Licenciada en Derecho, es funcionaria y ha ocupado varios cargos en la Administración, antes de ser conselleira, primero de Emprego e Igualdade y en la última etapa, de Economía. 10. Gonzalo Trenor --A Coruña, 1977--. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas, dirige la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña desde septiembre de 2020. 11. Roberto Rodríguez --A Coruña, 1969--. Abogado, es secretario local del PP de A Coruña, ciudad en la que es concejal desde 2019. 12. Carmen Pomar --Santiago, 1970--. Doctora en Psicología y profesora de la USC. Fue conselleira de Educación entre 2018 y 2020 y diputada en el último mandato. 13. Rubén Lorenzo --Carballo, 1982--. Técnico en Comercio y Márketing, es concejal en su localidad y diputado. LUGO 1. Elena Candia --Mondoñedo, 1978--. Licenciada en Derecho, dirige el PP provincial y el local en Lugo. Además, ha sido vicepresidenta primera en la Cámara en el último mandato. 2. Javier Arias ----. Abogado, ha ejercido como delegado de la Xunta en LUgo en el último mandato. 3. Alfonso Villares ----. Veterinario y alcalde de Cervo entre 2007 y 2023, Rueda lo fichó como conselleiro do Mar. 4. Cristina Sanz --Lugo, 1970--. Economista, es edila en Lugo y diputada en el Parlamento gallego en el último mandato. 5. José Manuel Mato ----. Llega al Parlamento tras una amplia trayectoria como alcalde: logró 12 mayorías absolutas en Paradela. 6. Raquel Arias --Sober, 1966--. Licenciada en Periodismo. Concejala en Sobert, es viceportavoz del PPdeG en el Pazo do Hórreo. 7. José Manuel Balseiro --O Valadouro, 1962--. Conoce bien el Pazo do Hórreo, ya que ha sido diputado desde 2005. 8. Enrique Barreiro --Friol, 1989--. Licenciado en Administración e Dirección de Empresas y teniente de alcalde en su localidad, debuta en la Cámara. OURENSE 1. Elena Rivo --Ourense, 1971--. Economista, fue vicerrectora del Campus de Ourense de la Universidade de Vigo y pasó por la política local. Rueda la fichó como conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade en junio de 2023. 2. Victoria Núñez --Ourense, 1975--. Licenciada en Derecho y funcionaria, asumió en octubre del año pasado la presidencia de la gestora del PP en la ciudad de As Burgas. 3. José González --Ourense, 1970--. Inspector de Hacienda, ya conoce la Cámara, que abandonó en su día para asumir la Consellería do Medio Rural, cargo en el que sigue. 4. Miguel Santalices --Bande, 1955--. Licenciado en Medicina y Cirugía, es diputado autonómico desde 1997, el más veterano de la Cámara. Relevó a Pilar Rojo como presidente del Parlamento en 2016. 5. Gabriel Alén --Ourense, 1977--. Maestro especializado en Educación Física, fue alcalde, diputado y ejerció como delegado territorial de la Xunta. 6. Noelia Pérez --Ourense, 1979--. Graduada en Trabajo Social y funcionaria, es coordinadora de movilización electoral en el PPdeG. 7. Antonio Rodríguez Miranda --A Bola, 1967--. Licenciado en Ciencias Biológicas, ha ejercido de secretario xeral de Emigración en los últimos años. Conoce la Cámara y fue portavoz del PPdeG. 8. Marisol Díaz Mouteira --Kelkheim (Alemania), 1967). Licenciada en Derecho y funcionaria, ya conoce el Pazo do Hórreo. PONTEVEDRA 1. Alfonso Rueda Valenzuela --Pontevedra, 1968--. Licenciado en Derecho y secretario municipal, tomó las riendas del PPdeG y de la Xunta en mayo de 2022, tras el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal. 2. Patricia García --Vigo, 1975--. Licenciada en Filología Inglesa y empresaria, debuta en la Cámara. 3. María Martínez --Pontevedra, --. Licenciada en Derecho y funcionaria, en la actualidad es jefa territorial de Infraestruturas e Mobilidade en Pontevedra. 4. Román Rodríguez --Lalín, 1968--. Licenciado en Xeografía e Historia, fue diputado y dirige la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades. 5. Julio García Comesaña --Vigo, 1968--. Especialista en Radiofísica Hospitalaria, desempeñó diversos puestos de gestión hasta asumir, en septiembre de 2020, la Consellería de Sanidade. 6. Alberto Pazos Couñago --Redondela, 1972--. Licenciado en Derecho, asumió la portavocía del Grupo Parlamentario Popular tras la marcha de Pedro Puy al Congreso. 7. Raúl Santamaría --Vilagarcía de Arousa, --. Profesor, es uno de los 'Mozos de Arousa', que se hizo conocido por su participación en 'Reacción en cadena'. Concejal en su localidad, se estrena en O Hórreo. 8. Marta Mariño --Vigo, 1970--. Abogada, es secretaria territorial en la delegación de la Xunta en Pontevedra. Debuta en la Cámara. 9. Dolores Hermelo --Cangas, --. Empresaria y concejala en Cangas desde 2015. 10. María Deza --Sanxenxo, 1981 --. Licenciada en Derecho, es primera teniente de alcalde en su localidad. 11. José Balseiros Guinarte --Cerdedo-Cotobade, 1961--. Fue alcalde de su localidad de origen y ya conoce el Parlamento de anteriores mandatos.