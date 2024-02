El PP se reafirma con el archivo definitivo del 'Caso Auditorio': "Todo el dinero se destinó a su construcción"

El archivo definitivo por parte del Tribunal de Cuentas de la denuncia contra la gestión de la subvención para la construcción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) ratifica "lo que siempre hemos defendido desde el Partido Popular: que todo el dinero fue destinado a la construcción del edificio", han afirmado en un comunicado. El auto del Tribunal de Cuentas constata que las cantidades abonadas corresponden a prestaciones efectivamente realizadas, sin que haya habido ningún perjuicio económico en los fondos del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y que, por su parte, la Comunidad Autónoma dio por justificada la subvención concedida al Ayuntamiento para la construcción del Teatro Auditorio. Por tanto, el máximo órgano de fiscalización en España de la aplicación del presupuesto y dinero público "confirma que la subvención se invirtió correctamente y que la gestión fue impecable desde el punto de vista económico". El Tribunal de Cuentas manifiesta "no haber lugar a la incoación del proceso judicial contable en el procedimiento". El Partido Popular de la Región de Murcia destaca que el Tribunal de Cuentas haya confirmado definitivamente que la gestión de la subvención se hizo conforme a la Ley, y que no haya que atribuir ninguna responsabilidad contable a quienes gestionaron las cuentas públicas municipales, que no sufrieron daño ni menoscabo alguno. Así, manifiesta una vez más "su plena confianza en la Justicia y rechaza las campañas de persecución política que han venido sufriendo dirigentes del PP por parte de partidos que utilizan la Justicia para intentar conseguir lo que son incapaces de conseguir en las urnas".