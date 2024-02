El Parlamento gallego vuelve a tener cuatro fuerzas al sumarse Democracia Ourensana a PP, BNG y PSdeG

El Parlamento de Galicia volverá a partir del 18 de marzo, cuando se celebrará la constitución de la XII Legislatura, a tener cuatro fuerzas representadas con la entrada de Democracia Ourensana (DO), que se suma a los tradicionales PP, BNG y PSdeG. En el anterior mandato, iniciado tras las elecciones de julio de 2020, la Cámara autonómica había vuelto a ser solo tricolor, como ocurrió entre 1993 y 2012, con solo diputados populares, nacionalistas y socialistas. Este domingo, 18 de febrero, la entrada de DO, el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, supone volver a un hemiciclo con cuatro fuerzas, como ocurrió entre los años 2012 y 2020. Tras casi 20 años de un Parlamento tricolor, en 2012 logró entrar como novedad la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) impulsada por los entonces líderes de Esquerda Unida y Anova, Yolanda Díaz y Xosé Manuel Beiras, respectivamente, como tercera fuerza. Se situó por detrás del PP y del PSdeG, y por delante del BNG. En los siguientes comicios, en 2016, siguieron los cuatro colores en O Hórreo. Aparte de PP, PSdeG y BNG, estuvo En Marea tras la reconfiguración del espacio que había iniciado AGE, al sumarse Podemos y otras iniciativas de izquierdas. La implosión de En Marea en mitad de aquella legislatura tuvo como resultado que en las elecciones de 2020 el Parlamento este espacio se quedase sin representación --había concurrido dividido en las marcas Marea Galeguista y Galicia en Común--. Así, la Cámara había vuelto a tener solo tres grupos, algo que ha cambiado de nuevo cuatro años después. MÁS PLURALIDAD EN LOS 80 No obstante, nunca ha habido un hemiciclo tan fragmentado como lo era en los albores de la democracia. En los años 80, lo normal era que cinco e, incluso, seis partidos obtuviesen asientos en el Parlamento. La más plural fue la I Legislatura, entre 1981 y 1985, con seis formaciones. Las primeras elecciones autonómicas había dado entrada a la Alianza Popular del primer presidente de la Xunta electo, Gerardo Fernández Albor, así como a la UCD, al PSdeG, al BNG-PSG (Bloque Nacional Popular Galego-Partido Socialista Galego), a Esquerda Galega y al Partido Comunista de Galicia. En 1985, obtuvieron representación cinco fuerzas: Alianza Popular, el PSdeG, Coalición Galega, el Partido Socialista Galego-Esquerda Galega y el BNG. Estas mismas cinco formaciones repitieron en las elecciones de 1989, con el único matiz de que Alianza Popular ya se presentó como el Partido Popular actual y con Manuel Fraga como presidente con su primera mayoría absoluta. Desde entonces, nunca más volvió a haber tanta pluralidad en el Pazo do Hórreo.