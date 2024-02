El BNG logra un resultado inédito y tendrá un grupo con 25 diputados, de las que 14 serán mujeres

El BNG ha logrado un resultado inédito con 25 diputados en las elecciones autonómicas, lo que significa pasar de un grupo de 19 parlamentarios, tras lo que supuso ya un ascenso y techo histórico, a aumentar en seis representantes más. Catorce mujeres y once hombres, de profesiones diversas como profesores, abogados, profesionales sanitarios, ingenieros o activistas culturales compondrán el segundo grupo parlamentario del hemiciclo gallego, con 16 representantes más que los socialistas. Son los siguientes: A CORUÑA 1. Ana Pontón --Sarria (Lugo), 1977-- es desde febrero de 2016 la portavoz nacional del BNG y desde 2001 ha ocupado la primera línea política de la formación frentista. Licenciada en Ciencias Políticas, madre de una niña de cuatro años, ha sido diputada en el Parlamento en las últimas cinco legislaturas, cuando en 2004 tomó posesión de su acta en sustitución de Pilar García Negro. Es la tercera vez que ha liderado la lista del BNG a la Presidencia de la Xunta tras situarse como líder de la oposición en 2020. 2. Mercedes Queixas Zas --A Coruña, 1968--. Escritora y trabajadora de la enseñanza pública, también asumió la secretaría xeral de la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Entre 2007 y 2010 fue coordinadora de los equipos de normalización lingüística dependientes de Política Lingüística. Desde 2018, es miembro correspondiente de la RAG y ha sido concejala en A Coruña y diputada del Parlamento de Galicia esta última legislatura. 3. Rosana Pérez Fernández --A Pobra do Caramiñal, 1964 --. Fue diputada en el Congreso en la legislatura 2011-2016 en sustitución de Francisco Jorquera. Funcionaria de Educación, forma parte del Consello Nacional. Ha sido diputada esta última legislatura. 4. Ramón Tomé Fernández Alfonzo 'Mon' --Ferrol--. Dirigente de la CIG-Industria, vinculado al conflicto del naval. Fue diputado de la Cámara gallega en la última legislatura. 5. Daniel Pérez López --Carballo--. Es abogado y concejal en este municipio y ha sido parlamentario en la Cámara gallega en la última legislatura. 6. Iria Carreira Pazos --Compostela-A Barcala-Terra de Ordes--. Médica residente. Diputada en el Parlamento de Galicia en la última legislatura. 7. Óscar Ínsua Lema --Costa da Morte--. Es abogado. 8. Iria Taibo Corsanego --A Coruña--. Traductora y trabajadora autónoma. 9. Xosé Manuel Golpe --Ferrolterra--. Técnico especialista en energías renovables. LUGO 1. Olalla Rodil --Ribeira de Piquín (Lugo), 1989--, concurrió como cabeza de lista al Congreso en las dos elecciones generales previas a las elecciones autonómicas de 2016, cuando se convirtió en diputada autonómica. Es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y tiene un máster en Estudios Internacionales. Ejerció como redactora de Sermos Galiza. 2. Daniel Castro García --Ribadeo--. Estudiante de Lengua y Literatura Galega y graduado en Lenguas Extranjeras. Es miembro de la dirección nacional de Galiza Nova. 3. Carme Aira Díaz --Lugo--. Secretaria comarcal de la CIG-Saúde. 4. Mario Outeiro Igrexas --O Corgo--. Trabajador de la enseñanza pública. Forma parte del Consello Nacional. OURENSE 1. Noa Presas --Ourense, 1987--, es licenciada en Filología Galega y Románica por la Universidade de Santiago de Compostela y trabajó como lingüista, profesora y teleoperadora. Concurrió como cabeza de lista al Congreso en las dos últimas elecciones generales. 2. Iago Tabarés Pérez-Piñeiro --Ourense--. Abogado de profesión, ya fue diputado del Parlamento de Galicia entre 2005 y 2009. Líder del PNG, se había distanciado del BNG hasta que regresó para ser candidato en las pasadas generales por la provincia de Ourense. 3. Sonia Vidal Lamas --Arnoia-A Limia--. Ganadera. Es concejala del Bloque en Xunqueira de Ambía. 4. Secundino Fernández --Monterrei y Viana--. Ingeniero de Montes y técnico agrícola. Fue alcalde del BNG en Viana do Bolo. PONTEVEDRA 1. Luís Bará --Vilaboa (Pontevedra), 1965--. Fue director xeral de Cultura con el bipartito (2005-2009), y ha participado en iniciativas sobre la memoria histórica. Ha sido concejal en Pontevedra y diputado en las dos últimas legislaturas. 2. Montse Prado --Cambados (Pontevedra), 1965--, formó parte de la primera dirección nacional de Galiza Nova y fue concejala en Cambados entre 1991 y 2005, año en el que fue nombrada delegada de la Consellería de Innovación en Pontevedra. Tras las elecciones autonómicas de 2009, fue miembro del Consejo de Administración de la CRTVG. En la legislatura que termina fue vicepresidenta del Parlamento. 3. Alexandra Fernández Gómez --Vigo--. Arquitecta. Fue diputada de En Marea en el Congreso de los Diputados, donde participó en la comisión de investigación del accidente de Angrois y se incorporó a las filas del BNG en la legislatura pasada, en la que defendió políticas de vivienda. En los últimos cuatro años también se convirtió en madre. 4. Paulo Ríos Santomé 'Kai' --Moaña--. Secretario Xeral de Galiza Nova. Miembro del Consello Nacional. 5. Carmela González Igrexas --Vigo--. Trabajadora de la Xunta y activista del movimiento vecinal. Diputada en el Parlamento de Galicia en la última legislatura. 6. Cristina Fernández Davila --O Condado-A Paradanta--. Trabajadora de la enseñanza pública, fue diputada en la última legislatura, tras las elecciones del 28 de mayo, en sustitución de Manuel Lourenzo (ahora alcalde de Soutomaior). 7. Brais Ruanova Boasvilas --Vigo--. Ingeniero químico. 8. Ariadna Fernández González --Tabeirós--. Veterinaria y activista cultural. Concejala del BNG en Lalín.