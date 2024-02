Armando Ojea, el músico que lleva al partido de Jácome al Parlamento de Galicia, pero sin ser llave

Armando Ojea (Vilar de Barrio, 1962), el número 1 de Democracia Ourensana (DO), el partido que lidera el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se sentará en el hemiciclo de la Cámara autonómica en la XII Legislatura, que quedará constituida el 18 de marzo. Lo hará tras una campaña en la que su formación, con Jácome a la cabeza, ha prescindido de mítines y actos electorales, y ha apostado por lanzar vídeos en redes sociales, y por una campaña de mayor "proximidad" aprovechando 'O Entroido' en la provincia. En su currículo, Ojea sitúa el arranque de su vida profesional en 1985. Apunta que fue profesor de física y matemáticas en academias privadas, además de coordinador de cursos de formación ocupacional. Monitor de guitarra y músico, también ha hecho programas de televisión local, y entre sus aficiones de tiempo libre se encuentra el aprendizaje de idiomas, así como la lectura de ensayo político y sociológico. También le interesa la investigación histórica y toponímica de la provincia, siendo un gran conocedor, según su partido, de las particularidades de los 92 ayuntamientos de la provincia de Ourense. NO SERÁ LLAVE Teniente de alcalde de Ourense --es concejal desde 2015 y desde el año 2019 con dedicación exclusiva--, fue también diputado provincial hasta que tuvo que dejar el cargo para ser elegible en la lista para las elecciones del 18F. Con Ojea en el Parlamento, Jácome ha conseguido el objetivo de entrar en política autonómica, pero la amplia mayoría absoluta que ha cosechado el popular Alfonso Rueda le deja sin un papel llave. Y no había ocultado sus intenciones. Lo reflejaba un vídeo que subió el último día de campaña en el que utilizó un conocido fragmento de la película 'Jerry Maguire' en el que un Cuba Gooding Jr. aprieta a su representante Tom Cruise para que lo secunde al proclamar: "Enséñame la pasta".